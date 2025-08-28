FONBET вместе с Пиняевым запускает рекламную кампанию «Чипсодроп»

Проект построен на детской истории амбассадора первого букмекера Сергея Пиняева, которую он рассказал в эфире программы «Это футбол, брат».

Со слов футболиста, мама с детства приучала его к профессионализму и правильному питанию. В моменты, когда ровесники могли позволить себе после тренировок чипсы, юный Сережа слышал от мамы: «Одна чипсина = 400 метров по стадиону». Сейчас Пиняев — самый молодой дебютант и автор гола в составе сборной России, а также образец профессионализма и стремления к мечте.

Рекламная кампания объединит в себе несколько активаций: выпуск чипсов, кастомизированные бутсы и мерч.

Проект был презентован в августе 2025 года в спортивно-творческом кластере FONBASE. Подробности по ссылке.

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