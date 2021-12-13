«Для чего убирать Слуцкого? Не вижу смысла». Макаров — о неудачных результатах «Рубина»
Полузащитник «Динамо» Денис Макаров поделился мнением о работе Леонида Слуцкого в «Рубине».
«Болельщики просят убрать Слуцкого? Для чего убирать Слуцкого? Не вижу смысла, — приводит слова Макарова «Чемпионат». - Команда новая: нужно пройти сборы, пройти подготовку. Игроки должны понять установки. Думаю, во второй части сезона все будет совсем по-другому. Так было и в прошлом сезоне, когда я играл за «Рубин».
После 18 туров Тинькофф РПЛ «Рубин» набрал 22 очка и занимает десятое место в турнирной таблице. При этом казанская команда потерпела три поражения подряд — от «Крыльев Советов» (0:2), «Нижнего Новгорода» (1:2) и «Динамо» (2:3).
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Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4543707-dlya-chego-ubirat-sluckogo-ne-vizhu-smysla-makarov-o-neudachnyh-rezultatah-rubina.html
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