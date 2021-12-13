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«Для чего убирать Слуцкого? Не вижу смысла». Макаров — о неудачных результатах «Рубина»

Макаров заступился за Слуцкого на фоне неудачных результатов «Рубина»
11:25
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Полузащитник «Динамо» Денис Макаров поделился мнением о работе Леонида Слуцкого в «Рубине».

«Болельщики просят убрать Слуцкого? Для чего убирать Слуцкого? Не вижу смысла, — приводит слова Макарова «Чемпионат». - Команда новая: нужно пройти сборы, пройти подготовку. Игроки должны понять установки. Думаю, во второй части сезона все будет совсем по-другому. Так было и в прошлом сезоне, когда я играл за «Рубин».

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Рубин» набрал 22 очка и занимает десятое место в турнирной таблице. При этом казанская команда потерпела три поражения подряд — от «Крыльев Советов» (0:2), «Нижнего Новгорода» (1:2) и «Динамо» (2:3).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ 2
Монако 0
Матч завершен

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4543707-dlya-chego-ubirat-sluckogo-ne-vizhu-smysla-makarov-o-neudachnyh-rezultatah-rubina.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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