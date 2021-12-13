Игроки «Локомотива» ушли в отпуск
Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что 13 декабря игроки команды ушли в отпуск.
15 января команда в Москве пройдет медосмотр. 16-го железнодорожники отправятся на межсезонный учебно-тренировочный сбор в Марбелью (Испания), где до конца февраля будут готовиться ко второй части сезона.
Сезон-2021/22 возобновится в конце февраля. «Локомотив» на выезде сыграет с «Краснодаром».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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