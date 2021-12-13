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«Вы знаете, что здесь поле — говно?» Слуцкий — о газоне на «Ак Барс Арене»

Тренер «Рубина» Слуцкий назвал говном поле стадиона «Ак Барс Арена» в Казани
11:15
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Рубин» Леонид Слуцкий поделился мнением о газоне на домашнем стадионе казанского клуба — «Ак Барс Арена».

«Волевые усилием мы проводим чемпионат мира. Мы с вами сидим на шикарном стадионе, современном отличном. Вы знаете, что здесь поле — говно? Вы знаете, что на этом поле вообще нельзя играть в футбол. На этом поле у нас дважды наш основной нападающий получил серьезнейшую травму, когда вылетал по три месяца, и мы просто теряли огромное количество очков, денег. Все, кто сюда приезжали, международные команды, Клопп, Моуринью, все тренеры говорил: «Поле говнище полное!» — сказал тренер в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак!»

Также тренер высказался о том, что на стадионе «Ак Барс Арена» проводятся свадьбы.

«Проводят! Хакамада выступает, поле застилает и так далее. Задание дано, все сделано, все шикарно. Но самого главного нет. А за рубежом наоборот. У них стадион из говна и палок сделан за две копейки, но идеальный газон, и люди приходят, наслаждаются великолепного уровня футболом. Почему так? Потому что, как все у нас. Футбол — отражение жизни. Мне кажется, так очень многие процессы проходят», — заявил он.

Стадион «Ак Барс Арена» был сдан в эксплуатацию в мае 2013 года. Стадион принял матчи Кубка конфедераций 2017 года, а также чемпионата мира по футболу 2018 года.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
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ПСЖ 2
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Дополнительная информация:

https://youtu.be/SCu5dPKF9FQ

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Карен Саркисян все материалы автора

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