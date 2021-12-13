«Вы знаете, что здесь поле — говно?» Слуцкий — о газоне на «Ак Барс Арене»
Главный тренер «Рубин» Леонид Слуцкий поделился мнением о газоне на домашнем стадионе казанского клуба — «Ак Барс Арена».
«Волевые усилием мы проводим чемпионат мира. Мы с вами сидим на шикарном стадионе, современном отличном. Вы знаете, что здесь поле — говно? Вы знаете, что на этом поле вообще нельзя играть в футбол. На этом поле у нас дважды наш основной нападающий получил серьезнейшую травму, когда вылетал по три месяца, и мы просто теряли огромное количество очков, денег. Все, кто сюда приезжали, международные команды, Клопп, Моуринью, все тренеры говорил: «Поле говнище полное!» — сказал тренер в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак!»
Также тренер высказался о том, что на стадионе «Ак Барс Арена» проводятся свадьбы.
«Проводят! Хакамада выступает, поле застилает и так далее. Задание дано, все сделано, все шикарно. Но самого главного нет. А за рубежом наоборот. У них стадион из говна и палок сделан за две копейки, но идеальный газон, и люди приходят, наслаждаются великолепного уровня футболом. Почему так? Потому что, как все у нас. Футбол — отражение жизни. Мне кажется, так очень многие процессы проходят», — заявил он.
Стадион «Ак Барс Арена» был сдан в эксплуатацию в мае 2013 года. Стадион принял матчи Кубка конфедераций 2017 года, а также чемпионата мира по футболу 2018 года.
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