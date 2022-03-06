«Динамо» — «Спартак»: Сандро Шварц получил желтую карточку
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в начале второго тайма матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» получил желтую карточку.
Немецкий специалист был недоволен действиями игрока Спартака Виктора Мозеса, требуя от судьи дать нигерийцу предупреждение.
Счет в этом матче пока 2:0 в пользу красно-белых.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
4
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
5
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
6
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
7
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
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30 тур
|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|2 : 2
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|3 : 2
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|0 : 2
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|- : -
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7
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