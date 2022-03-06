«Динамо» — «Спартак»: Сандро Шварц получил желтую карточку

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в начале второго тайма матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» получил желтую карточку.

Немецкий специалист был недоволен действиями игрока Спартака Виктора Мозеса, требуя от судьи дать нигерийцу предупреждение.

Счет в этом матче пока 2:0 в пользу красно-белых.