Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 20:14

Иван Игнатьев поделился эмоциями после первого гола в составе «Крыльев Советов»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Игнатьев, забивший гол в дебютном матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (2:2), поделился эмоциями от встречи.

— Я очень давно не забивал, от этого у меня положительные эмоции. Сегодня получилось наконец-то забить. Верно, что, к сожалению, мы не выиграли. Хотя по игре мы владели большим преимуществом. У нас было много моментов, чтобы забить, надо было дожимать соперника. Но это первая игра после перерыва, поэтому, думаю, по ходу будем набирать форму.

— То, что «Арсенал» до этого сыграл две официальных игры, а «Крылья» — ни одной, это как повлияло?

— Это могло сработать по-разному. С одной стороны, они влились в сезон, с другой стороны, они провели два матча, получили нагрузку. Но, я считаю, что для того, чтобы поймать тонус, нужно играть, поэтому они были в чуть более выигрышной ситуации.

— Ты вышел на поле, когда нам забили второй мяч. Что внутри тебя в этот момент происходило, получил ли дополнительный импульс?

— Какой может быть еще импульс? Команда проигрывает, нужно отыгрываться. Вся команда этот импульс поймала. Хотели выиграть, пошли вперед. Чуть-чуть не дожали.

— Ты совсем недавно перешел в «Крылья». Влился в коллектив?

— Мне легко было влиться. Ребята все моего возраста. Играют в тот футбол, в который я привык играть: стеночки, забегания, короткий и средний пас. Меня очень хорошо приняли, я за это очень благодарен.

— Впереди «Зенит». Домашний матч. Болельщики помогут?

— Конечно, домашний стадион всегда помогают. Я почувствовал сегодня, какая у «Крыльев» шикарная поддержка на матчах. Будем стараться и биться за результат.

Источник: http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?19430

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 3
Манчестер Юнайтед 1
2-й тайм

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 0
Спартак 2
Матч завершен

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
Иван Игнатьев
ФК Арсенал (Тула)
ФК Крылья Советов (Самара)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«С паралимпийцами поступили по-свински. Это отвратительно». О чем говорят лыжники - чемпионы Пекина
Победа «плохиша» Ковингтона, радость Хабиба за брата и обидное поражение Уланбекова: итоги UFC 272, где все еще можно встретить россиян
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 20-й тур: «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
Ваноли: «Команда, которая претендует на высокие места, должна иметь психологию победителя»
Степашин: «Второй тайм замечательный, спасибо Карасеву за удаление»
РПЛ: «Динамо» уступило «Спартаку», «Зенит» — «Уфа» и другие матчи 20-го тура
«Динамо» — «Спартак»: первый мяч Николсона, супергол Промеса и удаление Варелы. Онлайн-трансляция матча тура РПЛ
«Спартак» в большинстве победил «Динамо» в дерби
«Динамо» — «Спартак»: Карасев не надел эмблему ФИФА. Почему?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» — «Спартак»: Сандро Шварц получил желтую карточку

«Динамо» — «Спартак»: Карасев не надел эмблему ФИФА. Почему?
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 - : -
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости