Иван Игнатьев поделился эмоциями после первого гола в составе «Крыльев Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Игнатьев, забивший гол в дебютном матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (2:2), поделился эмоциями от встречи.

— Я очень давно не забивал, от этого у меня положительные эмоции. Сегодня получилось наконец-то забить. Верно, что, к сожалению, мы не выиграли. Хотя по игре мы владели большим преимуществом. У нас было много моментов, чтобы забить, надо было дожимать соперника. Но это первая игра после перерыва, поэтому, думаю, по ходу будем набирать форму.

— То, что «Арсенал» до этого сыграл две официальных игры, а «Крылья» — ни одной, это как повлияло?

— Это могло сработать по-разному. С одной стороны, они влились в сезон, с другой стороны, они провели два матча, получили нагрузку. Но, я считаю, что для того, чтобы поймать тонус, нужно играть, поэтому они были в чуть более выигрышной ситуации.

— Ты вышел на поле, когда нам забили второй мяч. Что внутри тебя в этот момент происходило, получил ли дополнительный импульс?

— Какой может быть еще импульс? Команда проигрывает, нужно отыгрываться. Вся команда этот импульс поймала. Хотели выиграть, пошли вперед. Чуть-чуть не дожали.

— Ты совсем недавно перешел в «Крылья». Влился в коллектив?

— Мне легко было влиться. Ребята все моего возраста. Играют в тот футбол, в который я привык играть: стеночки, забегания, короткий и средний пас. Меня очень хорошо приняли, я за это очень благодарен.

— Впереди «Зенит». Домашний матч. Болельщики помогут?

— Конечно, домашний стадион всегда помогают. Я почувствовал сегодня, какая у «Крыльев» шикарная поддержка на матчах. Будем стараться и биться за результат.