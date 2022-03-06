Карасев не наказал обидчика Джикии и зря удалил Варелу в матче «Динамо» — «Спартак»

В первом тайме матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Спартак» арбитр Сергей Карасев принял несколько спорных решений.

Уже на 1-й минуте он поверил Федору Смолову, которого слегка коснулся Максимилиано Кофрие. Динамовец проявил актерские качества — судья наказал спартаковца желтой карточкой.

На 3-й минуте Карасев вынес предупреждение Вячеславу Грулеву, который резко пошел в соперника. А затем судья спрятал карточки глубоко в карман.

На 15-й минуте избежал наказания Саба Сазонов, ткнувший Георгия Джикию рукой в лицо (вспомните, за что получил карточку Кофрие).

Ближе к концу первого тайма судья снова стал использовать дисциплинарные санкции. А незадолго до свистка на перерыв Карасев зря наказал Гильермо Варелу вторым предупреждением и удалил с поля. Достаточно было ограничиться назначением штрафного удара.

А после свистка на перерыв Карасев ошибочно не удалил динамовского тренера Сандро Шварца, который вышел на поле и начал предъявлять претензии судье.