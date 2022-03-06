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Сегодня, 20:08

Осинькин: «Нам надо играть более стабильно, сбалансировано, мы это понимаем»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился эмоциями от матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (2:2).

— Качество игры, считаю, у нас было достаточно хорошим. Мы контролировали игру, играли достаточно быстро. Но ошибки, которые мы периодически себе позволяли, испортили счет и впечатление о матче. Нам надо играть более стабильно, сбалансировано, мы это понимаем. Но у нас много изменений, много людей пришли в команду совсем недавно. Думаю, что после таких игр, мы пообщаемся, поговорим и найдем то, за счет чего мы сможем стать лучше. Следующая игра будет совсем другая. Уровень «Зенита» совсем другой.

— Чем обусловлен выбор Фернандо Костанцы в опорной зоне, а не Горшкова?

— Тем, что поднимая Горшкова в опорную зону, мы немного теряем в организации атаки с позиции левого защитника. У нас есть еще Гудков, но он еще молодой и совсем мало в команде. Если ставить Горкова в центр, Фернандо направо, а Бейла налево, то это слишком много перестановок сразу. Мы решили сделать одну. Надо все равно разделить ситуации. Потому что есть ошибки явные, которые сразу приводят к голам, а есть уровень игры, который на протяжении всего матча был у Фернандо. Важно помнить, что он был на другой позиции, ведь мы приглашали его как правого защитника. Но так получилось, что в силу разных случайных вещей все закончилось голом.

— Какое состояние у Максима Витюгова и когда он сможет появиться на поле?

— Витюгов пока еще не тренируется в общей группе. Он пропустил уже почти 4 недели. Думаю, на этой неделе он начнет тренироваться. И сможет ли он подойти к ближайшей игре, мы поймем уже по ходу недели.

— Можно ли сказать, что Иван Игнатьев увеличил свои шансы на игру в стартовом составе?

— Всегда так можно сказать после забитого мяча. Мы будем очень много факторов взвешивать, оценивать. Могу сказать, что и Глушенков с Сарвели сыграли достаточно неплохо, у них было достаточно моментов. Где-то я хотел бы сделать и раньше замены, но в той группе атаки, где надо было освежать игру, никто не выпадал. Даже замена Ежова на Пиняева искусственная. Потому что Ежов провел хороший матч, мы просто освежали игру.

Источник: http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?19429

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1.42

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17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
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Наполи
Милан

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21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

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3
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