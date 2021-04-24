«Динамо», скорее всего, подаст жалобу на судейство Кукуляка
По данным «СЭ», высока вероятность, что «Динамо» подаст жалобу в ЭСК на судейство Евгения Кукуляка в матче с «Химками» (0:1).
Предметом для разбирательства могут стать два эпизода в концовке встречи, когда в штрафной подмосковного клуба на газоне после захватов защитниками оказывался нападающий Комличенко. Окончательное решение в московском клубе примут завтра — на подачу жалобы дается 24 часа.
(Константин Алексеев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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