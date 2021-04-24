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«Динамо», скорее всего, подаст жалобу на судейство Кукуляка

24 апреля 2021, 23:55
Евгений Кукуляк. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Кукуляк. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», высока вероятность, что «Динамо» подаст жалобу в ЭСК на судейство Евгения Кукуляка в матче с «Химками» (0:1).

Предметом для разбирательства могут стать два эпизода в концовке встречи, когда в штрафной подмосковного клуба на газоне после захватов защитниками оказывался нападающий Комличенко. Окончательное решение в московском клубе примут завтра — на подачу жалобы дается 24 часа.

(Константин Алексеев)

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