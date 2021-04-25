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«Спартак» отметил победный гол Глушенкова за «Химки» в ворота «Динамо»

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«Спартак» в Twitter прокомментировал гол полузащитника Максима Глушенкова, арендованного «Химками», в матче 27-го тура Тинькоф РПЛ против «Динамо» (1:0).

«Есть первый гол Максима Глушенкова после возвращения на поле! И какой! Победный в добавленное время против «Динамо». Так держать, Макс!» — говорится в сообщении.

21-летний полузащитник забил первый гол за «Химки». При этом в сентябре хавбек получил травму колена и не играл до марта.

«Химки» идут на 8 месте в таблице Тинькофф РПЛ с 41 очками в активе. «Динамо» занимает 6 строчку с 46 баллами.

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