«Спартак» отметил победный гол Глушенкова за «Химки» в ворота «Динамо»
«Спартак» в Twitter прокомментировал гол полузащитника Максима Глушенкова, арендованного «Химками», в матче 27-го тура Тинькоф РПЛ против «Динамо» (1:0).
«Есть первый гол Максима Глушенкова после возвращения на поле! И какой! Победный в добавленное время против «Динамо». Так держать, Макс!» — говорится в сообщении.
21-летний полузащитник забил первый гол за «Химки». При этом в сентябре хавбек получил травму колена и не играл до марта.
«Химки» идут на 8 месте в таблице Тинькофф РПЛ с 41 очками в активе. «Динамо» занимает 6 строчку с 46 баллами.
Есть первый гол Максима Глушенкова после возвращения на поле! ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 24, 2021
И какой! Победный в добавленное время против «Динамо» ?
Так держать, Макс! ? pic.twitter.com/489CHc2iph
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю