Защитник «Ротора» Кверквелия — рекордсмен чемпионатов России по автоголам
Защитник «Ротора» Соломон Кверквелия стал рекордсменом по количеству голов в свои ворота в матчах чемпионатов России по футболу, сообщает ТАСС.
В гостевом матче 27 тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (0:6) 29-летний игрок обороны записал на свой счет автогол. Для Кверквелии этот автогол стал пятым в играх чемпионатов России.
По этому показателю защитник «Ротора» обошел бронзового призера чемпионата Европы 2008 года Дениса Колодина, который четыре раза забивал в свои ворота. Из действующих футболистов РПЛ по три автогола на счету защитника «Спартака» Павла Маслова и игрока обороны «Ахмата» Ризвана Уциева.
В нынешнем сезоне волгоградцы в 27 матчах Тинькофф РПЛ одержали 4 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений. С 18 очками команда занимает 15-е место.
Методология
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