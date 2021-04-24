Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Защитник «Ротора» Кверквелия — рекордсмен чемпионатов России по автоголам

23:20
Теги:

Защитник «Ротора» Соломон Кверквелия стал рекордсменом по количеству голов в свои ворота в матчах чемпионатов России по футболу, сообщает ТАСС.

В гостевом матче 27 тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (0:6) 29-летний игрок обороны записал на свой счет автогол. Для Кверквелии этот автогол стал пятым в играх чемпионатов России.

По этому показателю защитник «Ротора» обошел бронзового призера чемпионата Европы 2008 года Дениса Колодина, который четыре раза забивал в свои ворота. Из действующих футболистов РПЛ по три автогола на счету защитника «Спартака» Павла Маслова и игрока обороны «Ахмата» Ризвана Уциева.

В нынешнем сезоне волгоградцы в 27 матчах Тинькофф РПЛ одержали 4 победы, 6 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений. С 18 очками команда занимает 15-е место.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11237149

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 17918
Все опросы
«Зенит» теперь не упустит чемпионство?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Главный тренер ЦСКА Никитин сорвался на судей в матче с «Авангардом»
Главный арбитр КХЛ оценил судейство четвертого матча серии «Авангард» — ЦСКА
В «Роторе» объяснили разгром от «Зенита» кадровыми проблемами

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры