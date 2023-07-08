«Динамо» разгромило ЦСКА в первом матче Братского кубка

«Динамо» в первом матче BetBoom Братского кубка разгромило ЦСКА со счетом 3:0 (5:0 с учетом челленджей). Игра прошла в формате три тайма по 30 минут.

Голами с игры в составе бело-голубых отметились Ярослав Гладышев, Арсен Захарян и Андрей Мазурин. В составе армейцев на поле вышел бывший игрок команды Сейду Думбья.

Вторая встреча состоится в воскресенье, 9 июля, на стадионе «Динамо».

ЦСКА — «Динамо» (Москва) — 0:3

Голы: Гладышев, 26 (0:1). Захарян, 60+2 (0:2). А.Мазурин, 70 (0:3).

ЦСКА: Акинфеев (Тороп, 61), Гайич (Думбья, 80), Дивеев, Виллиан Роша (Носков, 31), Агапов (Набабкин, 28), Зайнутдинов (Лукин, 46), Зделар (Арбузов, 71), Мухин (Глебов, 80), Ермаков (Карраскаль, 31. Мендес, 61), Чалов (Кисляк, 71), Заболотный (Яковлев, 61).

«Динамо»: Шунин, Маричаль (Мазурин, 61), Фернандес (Лаксальт, 61), Скопинцев (Лепский, 61), Даса (Зайдензаль, 61), Фомин (Бессмертный, 61), Захарян (Кутицкий, 61), Зазвонкин (Норманн, 61), Гладышев (Школик, 61), Тюкавин (Карапузов, 61), Муми Нгамале (Грулев, 61).

Предупреждения: Акинфеев, 27. Заболотный, 35. Зайнутдинов, 37. Гайич, 67.

Удаление: И.Лепский, 90.

8 июля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».