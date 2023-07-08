Сантос: «Игра в Лиге чемпионов была главным фактором, побудившим меня приехать в «Зенит»

Сантос рассказал о мотивации, которая была у него в момент решения о переходе в «Зенит»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о мотивации, которая была у него в момент решения о переходе в российский клуб.

«Мы всегда хотим играть в Лиге чемпионов. Это было главным фактором, побудившим меня приехать сюда. Нам нужно выбраться из этой ситуации. Верьте в Бога, эта ситуация пройдет и все вернется на круги своя», — приводит слова Сантоса Metaratings.ru.

29-летний бразилец выступает за «Зенит» с 2019 года. Вместе с командой он четыре раза становился чемпионом России, а также выигрывал национальный Кубок и трижды — Суперкубок страны.

Соглашение футболиста с российским клубом рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 18 миллионов евро.