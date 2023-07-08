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Сегодня, 15:38

В «Динамо» назвали вероятным переход футболиста Шиманьского в другой клуб этим летом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что польский полузащитник московского клуба Себастьян Шиманьски с большой долей вероятности перейдет в другую команду в летнее трансферное окно.

«Мы сейчас находимся в активной фазе переговоров, есть несколько интересантов по Шиманьскому. На сегодняшний день Себастьян — игрок московского «Динамо», контракт до 2026 года. Но высоки шансы, что он перейдет в другой клуб этим летом», — приводит слова Гафина ТАСС.

В прошлом сезоне Шиманьски на правах аренды выступал за «Фейеноорд». Ранее «СЭ» сообщал, что 24-летний игрок не вернется в нидерландский клуб, поскольку больше не хочет уходить в аренду.

В сезоне-2022/23 Шиманьски провел 40 матчей, забил 10 голов и отметился 7 результативными передачами. Соглашение игрока с «Динамо» рассчитано до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро.

Источник: https://tass.ru/sport/18224203
Себастьян Шиманьски
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