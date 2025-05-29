«Динамо» продлило контракт с вратарем Расуловым

«Динамо» объявило о продлении соглашения с вратарем Курбаном Расуловым.

Новый контракт с 19-летним россиянином рассчитано до лета 2028 года.

На счету голкипера 24 матча за «Динамо-2», в которых он пропустил 34 гола и провел 4 сухих игры. Расулов сыграл 1 матч за сборную России до 18 лет.