«Пари НН» — «Сочи»: время начала и где смотреть ответный переходной матч РПЛ и ФНЛ

«Пари НН» сыграет с «Сочи» в ответном стыковом матче 31 мая

«Пари НН» сыграет с «Сочи» в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ в субботу, 31 мая. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Пари НН» — «Сочи» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на платформе «VK Видео».

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31 мая 2025, 17:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

Первый матч, который состоялся 28 мая в Сочи, завершился со счетом 1:2 в пользу нижегородской команды.

По итогам сезона «Пари НН» набрал 27 очков и занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 57 баллами финишировал в Первой лиге на пятой строчке.