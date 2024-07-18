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Сегодня, 18:22

«Динамо» объявило о продлении контракта со Скопинцевым

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Дмитрий Скопинцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» объявило о продлении контракта с защитником Дмитрием Скопинцевым.

Теперь соглашение с 27-летним россиянином действует до конца июня 2029 года.

Скопинцев — воспитанник «Динамо», футболист покинул академию бело-голубых в июле 2014 года и перешел в «Зенит». Затем игрок выступал за немецкий «Лейпциг», австрийский «Лиферинг», российские «Ростов», «Балтику» и «Краснодар».

В январе 2020 года Скопинцев вернулся в «Динамо». В сезоне-2023/24 защитник принял участие в 36 матчах бело-голубых во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Дмитрий Скопинцев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
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 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
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Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
 - : -
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 - : -
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