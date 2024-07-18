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Судейство

Сегодня, 18:25

Казарцев — лучший видеоарбитр прошлого сезона

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Василий Казарцев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», лучшим видеоарбитром (ВАР) сезона-2023/24, по мнению департамента судейства РФС, стал Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Второе место досталось его земляку Артему Любимову, третье — Сергею Иванову (Ростов-на-Дону).

Напомним, что как уже сообщал «СЭ», первое место среди судей занял Сергей Карасев (Москва). Второе место завоевал Кирилл Левников (Санкт-Петербург), третье — Павел Кукуян (Сочи).

Лучшим среди ассистентов стал Андрей Образко (Ставрополь), второе место у Игоря Демешко (Химки), третье — у Максима Гаврилина (Владимир).

РПЛ
Василий Казарцев
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6
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7
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8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
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