Казарцев — лучший видеоарбитр прошлого сезона
Как стало известно «СЭ», лучшим видеоарбитром (ВАР) сезона-2023/24, по мнению департамента судейства РФС, стал Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Второе место досталось его земляку Артему Любимову, третье — Сергею Иванову (Ростов-на-Дону).
Напомним, что как уже сообщал «СЭ», первое место среди судей занял Сергей Карасев (Москва). Второе место завоевал Кирилл Левников (Санкт-Петербург), третье — Павел Кукуян (Сочи).
Лучшим среди ассистентов стал Андрей Образко (Ставрополь), второе место у Игоря Демешко (Химки), третье — у Максима Гаврилина (Владимир).
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|В
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|П
|+/-
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|Зенит
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|0
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|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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