«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: Маухуб довел счет до разгромного

Московское «Динамо» забило третий гол в матче против махачкалинского «Динамо» в 16-м туре РПЛ — 3:0.

На 88-й минуте забил Эль-Мехди Маухуб.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.