Live

Live

Сегодня, 23:05

«Динамо» — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 16-го тура чемпионата России.

«Динамо» примет махачкалинское «Динамо» в матче 16-го тура чемпионата России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
23 ноября, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Динамо Мх

23:10

«Динамо» — «Динамо» Мх: личные встречи

Соперники провели семь официальных матчей. Первые четыре прошли в Кубке, следующие три — в чемпионате. Москвичи одержали шесть побед подряд (одну из них в серии пенальти), но игра первого круга этого чемпионата завершилась победой махачкалинской команды со счетом 1:0.

23:05

Результаты махачкалинского «Динамо» в последних матчах РПЛ

В этом сезоне команда Хасанби Биджиева ни разу не выиграла на выезде, а с учетом прошлого сезона неудачная серия насчитывает уже десять матчей. Мяч, забитый «Ростову» (1:1), прервал сухую серию, продолжавшуюся почти четыре месяца. До этого команда уступила «Балтике» (0:2), «Рубину» (0:1), «Зениту» (0:4) и «Пари НН» (0:2). По итогам первого круга махачкалинская команда заняла 13-е место.

23:00

Результаты московского «Динамо» в последних матчах РПЛ

У команды 5-матчевая безвыигрышная серия, а последняя домашняя победа состоялась ровно три месяца назад — 23 августа со счетом 3:0 был обыгран «Пари НН». Финиш первого круга бело-голубые явно провалили. Поражения от «Локомотива» (3:5), «Зенита» (1:2) и «Акрона» (1:2), а также ничьи в играх против «Ахмата» (2:2) и «Рубина» (0:0) отбросили «Динамо» на 10-е место. И это худший результат за пять лет.

В понедельник с поста главного тренера команды ушел Валерий Карпин. Пытаться исправить положение будет Ролан Гусев.

22:55

Где смотреть трансляцию матча «Динамо» — «Динамо» Мх

Встречу москвичей и махачкалинцев в прямом эфире покажет платный тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

22:50

Дата, место и время начала матча «Динамо» — «Динамо» Мх

Матч команд Ролана Гусева и Хасанби Биджиева состоится в воскресенье, 23 ноября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

22:45

Всем привет!

В 16-м туре РПЛ московское «Динамо» сыграет против махачкалинского «Динамо». «СЭ» будет внимательно следить за этим матчем. Присоединяйтесь!

Положение команд
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
2
 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
3
 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
4
 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
5
 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
6
 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
7
 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
8
 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
9
 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
10
 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
11
 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
12
 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
13
 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
14
 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
15
 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
16
 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
22.11 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 0
23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 9
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 8
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 13 1 1
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 13 1 4
Александр Джику
Александр Джику

Спартак

 7 1 2
Вся статистика

