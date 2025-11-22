Live
Сегодня, 23:05
«Динамо» — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 16-го тура чемпионата России.
«Динамо» — «Динамо» Мх: личные встречи
Соперники провели семь официальных матчей. Первые четыре прошли в Кубке, следующие три — в чемпионате. Москвичи одержали шесть побед подряд (одну из них в серии пенальти), но игра первого круга этого чемпионата завершилась победой махачкалинской команды со счетом 1:0.
Результаты махачкалинского «Динамо» в последних матчах РПЛ
В этом сезоне команда Хасанби Биджиева ни разу не выиграла на выезде, а с учетом прошлого сезона неудачная серия насчитывает уже десять матчей. Мяч, забитый «Ростову» (1:1), прервал сухую серию, продолжавшуюся почти четыре месяца. До этого команда уступила «Балтике» (0:2), «Рубину» (0:1), «Зениту» (0:4) и «Пари НН» (0:2). По итогам первого круга махачкалинская команда заняла 13-е место.
Результаты московского «Динамо» в последних матчах РПЛ
У команды 5-матчевая безвыигрышная серия, а последняя домашняя победа состоялась ровно три месяца назад — 23 августа со счетом 3:0 был обыгран «Пари НН». Финиш первого круга бело-голубые явно провалили. Поражения от «Локомотива» (3:5), «Зенита» (1:2) и «Акрона» (1:2), а также ничьи в играх против «Ахмата» (2:2) и «Рубина» (0:0) отбросили «Динамо» на 10-е место. И это худший результат за пять лет.
В понедельник с поста главного тренера команды ушел Валерий Карпин. Пытаться исправить положение будет Ролан Гусев.
Где смотреть трансляцию матча «Динамо» — «Динамо» Мх
Встречу москвичей и махачкалинцев в прямом эфире покажет платный тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Дата, место и время начала матча «Динамо» — «Динамо» Мх
Матч команд Ролана Гусева и Хасанби Биджиева состоится в воскресенье, 23 ноября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|16
|10
|3
|3
|26-14
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|16
|7
|8
|1
|21-7
|29
|
6
|Спартак
|16
|8
|4
|4
|25-21
|28
|
7
|Рубин
|16
|6
|5
|5
|16-19
|23
|
8
|Акрон
|16
|5
|6
|5
|21-22
|21
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|16
|4
|4
|8
|19-24
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|16
|2
|6
|8
|17-26
|12
|
15
|Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|3 : 2
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|0 : 0
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|1 : 0
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|1 : 0
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|7
|1
|2