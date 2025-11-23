«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: гости остались в меньшинстве

Махачкалинское «Динамо» осталось вдесятером в матче против московского «Динамо» в 16-м туре РПЛ.

На 70-й минуте вторую желтую карточку получил Имад Аззи.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.