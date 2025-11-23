Московское «Динамо» разгромило махачкалинское «Динамо» в первом матче после отставки Карпина

Московское «Динамо» на своем поле победило махачкалинское «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ — 3:0.

Счет на 27-й минуте открыл Константин Тюкавин. На 46-й минуте преимущество хозяев удвоил Иван Сергеев. Окончательный счет в концовке установил Эль-Мехди Маухуб.

Гости доиграли матч вдесятером — на 70-й минуте вторую желтую карточку получил Имад Аззи.

Московское «Динамо» провело первый матч после отставки Валерия Карпина. Обязанности главного тренера исполнял Ролан Гусев. Бело-голубые прервали 4-матчевую серию без побед в РПЛ и с 20 очками поднялись на девятое место.

Махачкалинское «Динамо» (14) идет 13-м в турнирной таблице.