Сегодня, 19:26

Московское «Динамо» разгромило махачкалинское «Динамо» в первом матче после отставки Карпина

Игнат Заздравин
Корреспондент
Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Московское «Динамо» на своем поле победило махачкалинское «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ — 3:0.

Счет на 27-й минуте открыл Константин Тюкавин. На 46-й минуте преимущество хозяев удвоил Иван Сергеев. Окончательный счет в концовке установил Эль-Мехди Маухуб.

Гости доиграли матч вдесятером — на 70-й минуте вторую желтую карточку получил Имад Аззи.

Московское «Динамо» провело первый матч после отставки Валерия Карпина. Обязанности главного тренера исполнял Ролан Гусев. Бело-голубые прервали 4-матчевую серию без побед в РПЛ и с 20 очками поднялись на девятое место.

Махачкалинское «Динамо» (14) идет 13-м в турнирной таблице.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
23 ноября, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
3:0
Динамо Мх
Источник: Таблица РПЛ
Валерий Карпин
Ролан Гусев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Тюкавин: «С Карпиным не прощаемся, он же тренер сборной, надеюсь, там будем видеться»
Тюкавин — о голе: «Побольше бы таких моментов, может быть, было бы больше голов»
«Локомотив» — «Краснодар»: видео голов матче 16-го тура РПЛ
Ролан Гусев: «У Осипенко все нормально. Рассчитываем на него»
Ролан Гусев: «Игра «Динамо» получилась рваной. Все проанализируем»
«Локомотив» — «Краснодар»: Аугусто сравнял счет
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Не читал ранние комменты.

    23.11.2025

  • Инта

    В стартовавшем втором круге и.о. доказали свою состоятельность в дебютных матчах.

    23.11.2025

  • Олег Каноков

    Тоже такая беда.)

    23.11.2025

  • Секир-башка

    В Черкизове весело начали.

    23.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Сайт просто жопа. Пытался статьи почитать, а мне в лицо фото: "какой-то китаец херачит какой-то прием"))) Я думаю, такой чудный момент наблюдали многие))

    23.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Цурипопик, мячик то хоть куды добросил хилыми с борматушного зачатия ручонками?

    23.11.2025

  • Zuschauer

    Ой, да так ли уж давно Кирилл Новиков поднимал команду с 15-го на 6-е? Мы, т. е. К. Алексеев и примкнувшие к нему ОстроV Zаячий и Zuschauer, этого не забудем. И другим не дадим.

    23.11.2025

  • Philip Future

    Прямо - "с таким финансированием". С каким "таким финансированием" ? Вы перепутали, видимо, с другой командой, из северной станицы . .

    23.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Я думаю, в его возрасте нервничать нужно по другому поводу))) А Динамо это всего лишь игрушка.

    23.11.2025

  • Олег Каноков

    Сайт глючит по-врослому...

    23.11.2025

  • Футболист Сапогов

    спирток, как там прогнозы?

    23.11.2025

  • Футболист Сапогов

    О стыках даже стыдно было думать, но они были уже так близко, что думать приходилось. Из всего этого вывод: команде должно быть стыдно. Ждем ответный с Зенитом.

    23.11.2025

  • Роман Морковкин

    На багаже Валеры. Скоро закончится багаж и карета снова превратится в тыкву.

    23.11.2025

  • Zuschauer

    Блин. У нас к проклятью вдовы еще проклятье буквы К добавляется?

    23.11.2025

  • zel_co

    Прокшятие Валерона пало?

    23.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Всех с победой. С 10 места поднимаемся на 9. Наследие Валеры держит нас пока лидером второй восьмерки. Теперь бы с Зенитом удержать преимущество в 2 мяча. Тяжело будет при такой игре.

    23.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Там (вестимо- в массовочке) такие дилетантики все места под нарами позанимали.

    23.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Очередь давно записана химическим карандашом на ладошках.

    23.11.2025

  • Zuschauer

    Идея великолепная. Но под нее придеться мобилизовать всех экспертов с Матч ТВ, Матч Премьер и т. п.. Да и нам тут не удасться отсидеться. Всех тогда будут отправлять на "передок".

    23.11.2025

  • Леоныч

    в случае победы

    23.11.2025

  • Кот-матрос

    Камрад, спасибо!

    23.11.2025

  • Кот-матрос

    Спасибо!

    23.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Герд пяткой забивал по очень большим праздникам. Большинство одним касанием, на опережение. Счет на табло - самое лучшее в футболе.

    23.11.2025

  • Леоныч

    Хорошо. Реализация 100%. Фомин , кажется, ни разу не ошибся, при этом несколько его передач были сложными. И,конечно,проблема с игроками, у которых фамилия на К: и Касерес никак не избавится от привычки делать валидольные поперечные передачи, ну и Кутицкий вошёл, можно сказать, уникально..Не в первый раз. А Маухуб,похоже, заиграет - и дело не только в забитом мяче: настрой, с котрым он вышел..

    23.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Дурень ты .. таких якобы "своих иметь" - то врагов не нужно. Гуляешь поодаль -- от понимания хоть чего в футболе.

    23.11.2025

  • Zuschauer

    Да Вы что? Прям гора с плеч. А то я опасался, что Гусев тоже дилетант. Из массовочки.

    23.11.2025

  • Секир-башка

    Скинули лишнюю обузу - и вот вам результат.

    23.11.2025

  • Bossonn

    Сплавили тренера и понеслась?))

    23.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    На 25%.

    23.11.2025

  • Zuschauer

    А Вы разве без грибов? Я всегда думал, что Ваши посты навеянны ядренными мухоморами.

    23.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Один матч - не тенденция. Прибили Махачкалу - это славно. Весна всё определит. Валера зря заехал на двух стульях.

    23.11.2025

  • Nord Ostovsky

    Оставьте Гу Се Ва !!!!!!!!!

    23.11.2025

  • Sergey_Marcus

    Все, кто поменял тренера - все победили! А что если каждый тур менять тренера?! Новый день - новый тренер! Новый тренер - это всегда свежесть мысли и легкость в ногах! И специалисты у нас имеются! Потрясающая идея, мне кажется. Я же чертов гений.

    23.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Состав Лички, за исключением Сергеева и ещё одного игрока. И не нужно ничего придумывать было.

    23.11.2025

  • Zuschauer

    Вы эпигон.

    23.11.2025

  • AlAr

    Комедия! Команда с таким финансированием, играя в большинстве, ещё бы не победило Махачкалу с разгромным счётом))

    23.11.2025

  • ToLkUnet

    На багаже? Московское с победой

    23.11.2025

  • Александр Максаков

    Насчет Кути давно надо было сплавить . Голы Тюкавина и Сергеева согласен , но после пережитого ими простительно , Тюка не первый раз уже таким способом забивает . Сергеев надеялся на силу и прбить в створ . И все - же первый блин не комом ! .

    23.11.2025

  • Andrey Konyakhin

    Всем добра!

    23.11.2025

  • Zuschauer

    И у Лунева был косяк в 1 тайме. После затеянного им перепаса возле штрафной отдали мяч сопернику. Повезло, что отделались ЖК Фомина. Но пару раз он спас.

    23.11.2025

  • Andrey Konyakhin

    На багаже Валеры)))

    23.11.2025

  • Динамов

    Под грибами это пишете? О_О

    23.11.2025

  • krinf15

    Тюка, конечно же, мега-красавчик - снова сумел порадовать породистым голешником! Так держать!

    23.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Динамо было, есть и будет принципиальным соперником родного ЦСКА (ЦДКА, ЦДСА, ЦСК МО) с первого чемпионата СССР. Но армейскому динамовцу Ролану Гусеву симпатизирую, и желаю тренерской удачи (вестимо - не в матчах против армейцев), без всяких "если" и без приставки "и.о."

    23.11.2025

  • Abellardo

    Редкий случай - забили все три напа, принимавшие участие в игре. Динамо с победой, хотя без косяков в обороне не обошлось. Невидимый герой матча - Андрюха Лунёв.

    23.11.2025

  • ёzhic8

    Степашин начал немного нервничать

    23.11.2025

  • Zuschauer

    То ли еще будет. С таким-то багажом.

    23.11.2025

  • Кот-матрос

    Как всегда - "Днище! Всё пропало!":grin:

    23.11.2025

  • Abellardo

    Хоть Маухуба у братских попросите шоль.)))

    23.11.2025

  • krinf15

    Конечно, то, что мы начинаем оживать (чисто в игровом плане!), в этом всецело заслуга одного "горячего" эстонского парня. Спасибо, что его ушли!!! Плюс к тому, у него же теперь появилась отличная возможность сконцентрироваться на архиважных играх сборной, коих немало ожидается этой зимой!..

    23.11.2025

  • Динамов

    Заголовок - желтушная неправда, ибо выиграли натужно и благодаря удалению у одной из самых слабейших команд РПЛ. Играли плохо, худший Кутицкий - вообще невменяемые вещи делал на поле, с такими ему либо в ФНЛ играть, либо в психбольницу лечиться. Голы - привычно для Динамо корявые (первый - случайно в толкучке в штрафной, второй - Сергеев бездарно пробил прямо во вратаря, но тот умудрился скинуть мяч в собственные ворота, третий - запихали с рикошета от защитника и штанги). Рисунка игры - нет. Гусев - не тренер. Лучший игрок матча - Бабаев. И понравилась энергия, с которой вышел Окишор (при Карпине он был безразлично ватным). Вот и всё, что было хорошего.

    23.11.2025

  • Zuschauer

    Прям уж разгромило. Первый тайм и большая часть второго - тяжелая вязкая борьба. Махачкала - это бойцы. Но, конечно, московские динамовцы выше классом махачкалинских как футболисты. И на сей раз ничто не помешало им уверенно свое превосходство реализовать.

    23.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    Молодцы! Уважили деда Степашина.

    23.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Гусев победил на багаже Карпина!

    23.11.2025

  • Alexey Tarasov

    БРАТСКИМ-ПОЗДРАВЛЕНИЯ Вот это я понимаю-уверенная ПОБЕДА :thumbsup:Избавились от балласта и сразу другая Команда :100:РОЛАНА с дебютом так держать постараться не останавливаться:fist:?А что это за ,товарищ" с ником Д-В? Вечно злой, недовольный команда-Победила, а у него сплошной негатив:angry:,Удивляюсь"я таким ,болельщикам"вместо радости и поддержки-один-факин шиит:pensive:

    23.11.2025

  • Александр Максаков

    Спасибо тренер 4( четыре ) - минус 1 , осталось ( три ) с побеДой ! .

    23.11.2025

  • Врн36

    Валера, ты реально мешал команде. Даже состав заметно изменился

    23.11.2025

  • Адекват

    Там Лунев за полметра до ног напа остановился, а то, что нап въехал в Луня по инерции, проблема напа)

    23.11.2025

  • Кот-матрос

    Спасибо за Ролана Гусева! (хоть у кого-то ума хватило) --------------- Костя в своём стиле, пяткой! Вроде Герда Мюллера.:scream: А счёт конечно лучше самой игры.

    23.11.2025

  • Наталья П

    На багаже Карпина. Ха- ха.

    23.11.2025

  • Philip Future

    С побеДой ! Ничего, что не очень уверенно - в данном случае это неважно . .

    23.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Гусь с чемпионскими амбициями . И кубок УЕФА брал .

    23.11.2025

  • Вик1977

    Гусев похоже разрешил игрокам есть сладкое))

    23.11.2025

  • Vitamin007

    Дерьмо свалило, все пошло нормально! Гусева с победой!

    23.11.2025

  • GeoMaS

    Достаточно было убрать нервозность и косноязычие Валерия Георгиевича и все получилось

    23.11.2025

  • Автогол

    Ну и?

    23.11.2025

  • krinf15

    Не знаю, у кого как, у меня здесь и сейчас два повода для сдержанной радости: конечно, главный повод - победа как таковая, а ещё, слава Богу, отдаляемся от зоны стыков!

    23.11.2025

  • SuperDennis

    Всё по делу (наконец-то!!!!)... Динамо М начинает в первой же игре без Валеры подтверждать свой класс. Молодцы! Давно бы так, а то сопли жевали весь первый круг. Надеюсь, Ролан задержится в кресле ГТ.

    23.11.2025

  • Леший

    Тренер сборной был камнем на шее Динамо.)) Гусева - с победой!

    23.11.2025

  • Адекват

    9. Динамо 10. Ростов Проклятие Ростова снято! :rofl::rofl::rofl:

    23.11.2025

  • Ботокс007

    Какое же Карпин ничтожество.

    23.11.2025

  • .Алексей.

    Болельщиков Моск. Динамо с победой.

    23.11.2025

  • JustТИХОНОВ

    Сегодня камень с плеч московского Динамо упал прямо на махачкалинцев! С победой!

    23.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    На багаже Валерия Георгиевича. Первым буду.

    23.11.2025

  • КС

    Москву с победой! Махачкалу не с победой... Валеру с выходными)) Ролана с очередным дебютом!!

    23.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    По поводу не назначенного пенальти- нарушение было, игрока снесли, а где в это время мяч был ни имеет смысла. -Мое мнение

    23.11.2025

  • Врн36

    С победой динамовцы. Команда играла легко, раскованно и победили абсолютно заслуженно

    23.11.2025

  • TomCat

    Динамо с победой! Это громкий щелчок по носу Карпина.

    23.11.2025

  • Lars Berger

    Впечатление, что Валера - мешал этой команде...) Друзей-болельщиков-динамовцев - с хорошей уверенной победой.

    23.11.2025

  • baruv

    Динамовцев с победой! Гусева с успешным дебютом! Успеха в следующей игре с Зенитом.

    23.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    Цыгане более адаптированны к РПЛ нежели эстонцы

    23.11.2025

  • Олег Каноков

    Вполне добротная и надёжная игра Динамо,Гусев намного понятнее Карпина.С победой,братские,хоть ваши порадовали!

    23.11.2025

  • КирпичИнвест

    Хорошая игра в исполнении москвичей. Без расслабона, без пижонства. Молодцы! С победой! Гусева с удачным дебютом!

    23.11.2025

  • Адекватный спартач

    Процесс дезвалеризации проходит успешно

    23.11.2025

    • РПЛ, расписание и результаты 16-го тура: «Спартак» победил ЦСКА, «Локомотив» против «Краснодара» и другие матчи

    «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: видео голов
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Зенит 16 9 6 1 31-12 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
    8
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    9
    		 Динамо 16 5 5 6 25-23 20
    10
    		 Ростов 16 4 6 6 12-17 18
    11
    		 Кр. Советов 16 4 5 7 20-26 17
    12
    		 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
    13
    		 Динамо Мх 16 3 5 8 8-20 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 16 2 2 12 9-27 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 0
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов 2 : 0
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит 0 : 2
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 0
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

