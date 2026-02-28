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28 февраля, 18:20

Нобоа: «Манчини мог вообще улететь в другую страну. Никто не воспринимал Роберто как главного тренера»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа в интервью «СЭ» рассказал о работе с тренером Роберто Манчини.

— С первой попытки у тебя не получилось закрепиться в команде при Манчини.

— Роберто сказал, что я старый и не могу быть полезен команде. Вопрос: зачем он тогда меня подписал? Зато он взял аргентинцев за огромные деньги, которым потребовалось время на адаптацию. Тренер просто не хотел меня видеть в команде, поэтому я принял решение перейти в «Рубин» на правах аренды.

— Ты общался на этот счет с Манчини?

— Да, он обещал мне игровое время. А в итоге я вышел в первой части чемпионата всего в двух матчах. Наверное, это был худший тренер в моей карьере. К «своим» игрокам он относился хорошо, а к остальным — нет. Мы даже несколько раз ругались с ним из-за моего игрового времени.

— Была информация, что Роберто не очень дорожил своей работой в «Зените» и мог даже не присутствовать на тренировках.

— Были и такие случаи. Тренер несерьезно относился к команде, тренировочному процессу. Мог вообще улететь в другую страну. Никто не воспринимал Роберто как главного тренера. Приехал за деньгами. Поэтому я ушел в «Рубин». Мы злились на Манчини и хотели доказать свою состоятельность.

Вспомните, что зимой 2018 года ушли из команды Дзюба и Шатов. И как они проявили себя в личных встречах с «Зенитом»? Каждый из них забил. Все хотели доказать несостоятельность Манчини. Итальянец — именитый тренер, много чего выиграл, но такое отношение никто не воспринимает.

Нобоа выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 год. Эквадорец провел за команду 22 матча, забил 1 гол и отдал 6 голевых передач.

Кристиан Нобоа.«За победу над «Барселоной» получил 80 тысяч долларов — самые большие премиальные в карьере». Откровенное интервью Нобоа

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Кристиан Нобоа
Роберто Манчини
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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