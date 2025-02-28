«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: Воробьев сравнял счет

«Локомотив» сравнял счет в матче против махачкалинского «Динамо» в 19-м туре РПЛ — 1:1.

На 85-й минуте забил Дмитрий Воробьев. Гол стал для него шестым в текущем розыгрыше РПЛ.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».