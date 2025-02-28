Родригао обратился к болельщикам «Зенита» после расторжения контракта
Бывший защитник «Зенита» Родригао обратился к болельщикам команды из Санкт-Петербурга.
28 февраля «Зенит» объявил о расторжении контракта с 29-летним бразильцем.
— Болельщики «Зенита», спасибо вам огромное! За время, проведенное вместе. За вашу поддержку и любовь ко мне, они всегда будут в моем сердце. Спасибо «Зениту» и Петербургу за все. Пока! — приводит слова Родригао пресс-служба клуба.
Родригао выступал за «Зенит» с лета 2022 года. Он провел 56 матчей за сине-бело-голубых, в которых отметился тремя забитыми мячами.
В составе «Зенита» защитник дважды становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, а также один раз побеждал в Кубке России.
Источник: ФК «Зенит»
