Гол Воробьева принес «Локомотиву» ничью с махачкалинским «Динамо» в первом матче после возобновления РПЛ

«Локомотив» на выезде сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 19-го тура РПЛ — 1:1.

Счет на 9-й минуте открыл форвард хозяев Эгаш Касинтура. Железнодорожники отыгрались благодаря голу Дмитрия Воробьева на 85-й минуте.

«Локомотив» (36 очков) обошел московское «Динамо» (35) и поднялся на четвертое место в РПЛ. Махачкалинцы с 18 очками поднялись на десятую строчку в турнирной таблице.