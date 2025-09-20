«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: Бакаева удалили с поля

«Локомотив» остался в меньшинстве в матче против махачкалинского «Динамо» в 9-м туре РПЛ.

На 65-й минуте вторую желтую карточку при счете 1:0 в пользу железнодорожников получил Зелимхан Бакаев. За 10 минут до этого Бакаев открыл счет встречи.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.