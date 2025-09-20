«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: Миро сравнял счет в концовке

Махачкалинское «Динамо» сравняло счет в матче против «Локомотива» в 9-м туре РПЛ — 1:1.

В концовке после штрафного удара мяч в ворота железнодорожников добил Миро.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.