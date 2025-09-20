«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: Бакаев открыл счет

«Локомотив» вышел вперед в матче против махачкалинского «Динамо» в 9-м туре РПЛ — 1:0.

На 55-й минуте забил Зелимхан Бакаев.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.