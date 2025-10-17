Live
18 октября, 19:25
«Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» на выезде. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 12-го тура чемпионата России.
Махачкалинское «Динамо» проиграло «Краснодару» в матче 12-го тура чемпионата России.
«Краснодар» победил махачкалинское «Динамо»
Матч завершился со счетом 2:0. Голы забили Эдуард Сперцян и Виктор Са.
«Краснодар» набрал 26 очков и поднялся на первое место в таблице РПЛ. «Динамо» (10) — на 13-й строчке.
90+5-я минута. Кордоба не реализовал выход один на один. Магомедов отразил удар в упор.
90+2-я минута. Получается придержать мяч у «Краснодара». «Динамо» прессингует, надеясь забрать хотя бы концовку матча.
87-я минута. Агаларов лежит на газоне — форвард держится за бок после стыка с Ленини. Игрок «Краснодара» сыграл чисто.
81-я минута. Са сразу уходит с поля. Его заменил Фуртадо.
У «Динамо» Мрезиг уступил место Мастури.
«Краснодар» забил второй гол
80-я минута. ГООЛ! Виктора Са оставили одного в штрафной и форвард переправил мяч головой после навеса с фланга — 2:0.
78-я минута. Кордоба заработал важный угловой для «Краснодара». Не спешат подавать гости.
75-я минута. Кордоба случайно задел Магомедова коленом в голову. Лежат оба. Игровой эпизод.
74-я минута. Еще одна замена у гостей — Ленини вышел вместо Черникова в центр поля.
69-я минута. Отчаянная игра в защите от «Краснодара». Петров прыгнул под мяч и спас команду.
68-я минута. Кордоба сам создал себе момент — вошел в штрафную и пробил в ближний угол. Кипер «Динамо» Магомедов на месте.
66-я минута. Неудачный навес со штрафного от Хоссейннеджада, но мяч по-прежнему у хозяев.
60-я минута. Глушков и Коста потолкались после свистка и получили по желтой карточке. Справедливо.
57-я минута. «Краснодар» старается навязать свой футбол и всей командой расположился на половине поля соперника. Даже Агкацев вышел близко к центральному кругу.
55-я минута. Момент у «Динамо»! Миро классно принял мяч и вторым касанием пробил под перекладину. Агкацев перевел на угловой.
52-я минута. Кордоба и Алибеков уже не первый раз агрессивно толкаются. Судья пока не вмешивается.
50-я минута. Черников допустил обидную потерю вблизи штрафной «Динамо». Мяч у хозяев.
45-я минута. Батчи прорвался по флангу и пробил на входе в штрафную «Динамо». В следующей атаке Аугусто отметился ударом в штангу.
«Краснодар» вышел вперед в матче с «Динамо»
43-я минута. ГООЛ! Первым ударом в створ забивают гости. Сперцян пробил после скидки Кордобы — 1:0.
36-я минута. Пальцев далеко выбросил аут и заработал угловой для «Краснодара», который впрочем не принес пользы гостям.
33-я минута. Ну а тут без желтой никуда. Петров сбил Сундукова в момент опасного прорыва по флангу.
31-я минута. Глушков получил в челюсть от Аугусто. Без желтой карточки обошлось для игрока «Краснодара».
29-я минута. Петров неплохо подавал на Кордобу во вратарскую, но немного не хватило точности. Одна из первых комбинационных атак гостей.
26-я минута. В офсайд попал Кордоба. Очень медленно идет матч. Команды совсем не спешат.
24-я минута. Мрезиг сбил Виктора Са, который убегал по флангу. Первая желтая карточка в матче.
21-я минута. Батчи и Черников пытались создать остроту на правом фланге. Завершал атаку неточным ударом Оласа.
18-я минута. Сердеров нанес удар в касание — сильно неточно. Первый удар у «Динамо» в этом матче.
17-я минута. Пальцев аккуратно сыграл на правом фланге обороны и выбил мяч за лицевую.
14-я минута. Многовато остановок в матче, гораздо больше, чем моментов у ворот друг друга.
11-я минута. У Кордобы уже есть вопросы к работе судьи Антона Фролова. Что-то высказывает арбитру форвард гостей.
8-я минута. Много потерь в эти минуты. Хозяева едва ли могут перейти собственную половину поля.
6-я минута. Неудачный угловой от гостей. Получилось завершить атаку ударом, но мяч улетел сильно выше ворот.
4-я минута. «Краснодар» вторым номером начал матч, при этом высоко прессингует соперника. Кордоба не сдержался и сфолил в атаке.
Стартовый состав «Краснодара» на матч с «Динамо»
«Краснодар»: Агкацев, Петров, Пальцев, Коста, Оласа, Аугусто, Черников, Батчи, Сперцян, Са, Кордоба.
Стартовый состав «Динамо» на матч с «Краснодаром»
«Динамо» Махачкала: Магомедов, Табидзе, Алибеков, Шумахов, Эль-Мубарик, Сундуков, Кагермазов, Мрезиг, Глушков, Миро, Сердеров.
«Динамо» — «Краснодар»: личные встречи
В РПЛ команды играли друг с другом дважды в сезоне-2024/25. В матче первого круга команды поделили очки — 0:0, во втором круге «Краснодар» победил на выезде со счетом 3:2.
«Динамо» — «Краснодар»: турнирное положение
Махачкалинское «Динамо» после 11 туров РПЛ набрало 10 очков и занимает 12-е место в таблице. Команда из Дагестана не выигрывает в чемпионате четыре матча подряд — 2 поражения и 2 ничьих.
«Краснодар» с 23 очками занимает третье место, уступая лидеру ЦСКА (24 очка) и по дополнительным показателям «Локомотиву» (23).
Где смотреть трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар»
В прямом эфире игру ЦСКА — «Спартак» покажет платный телеканал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
Дата, место и время начала матча «Динамо» — «Краснодар»
Матч «Динамо» — «Краснодар» состоится в субботу, 18 октября, на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Начало игры — в 17:30 мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2