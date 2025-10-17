Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Таблица Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Live

Live

18 октября, 19:25

«Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» на выезде. Онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 12-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
18 октября, 19:25

Махачкалинское «Динамо» проиграло «Краснодару» в матче 12-го тура чемпионата России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.
18 октября, 17:30. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
0:2
Краснодар

18 октября, 19:26

«Краснодар» победил махачкалинское «Динамо»

Матч завершился со счетом 2:0. Голы забили Эдуард Сперцян и Виктор Са.

«Краснодар» набрал 26 очков и поднялся на первое место в таблице РПЛ. «Динамо» (10) — на 13-й строчке.

18 октября, 19:25

90+5-я минута. Кордоба не реализовал выход один на один. Магомедов отразил удар в упор.

18 октября, 19:23

90+2-я минута. Получается придержать мяч у «Краснодара». «Динамо» прессингует, надеясь забрать хотя бы концовку матча.

18 октября, 19:21

90-я минута. Пять минут добавлено ко второму тайму.

18 октября, 19:17

87-я минута. Агаларов лежит на газоне — форвард держится за бок после стыка с Ленини. Игрок «Краснодара» сыграл чисто.

18 октября, 19:14

84-я минута. Ленини сшиб Глушкова и получил желтую карточку.

18 октября, 19:11

81-я минута. Са сразу уходит с поля. Его заменил Фуртадо.

У «Динамо» Мрезиг уступил место Мастури.

18 октября, 19:10

«Краснодар» забил второй гол

80-я минута. ГООЛ! Виктора Са оставили одного в штрафной и форвард переправил мяч головой после навеса с фланга — 2:0.

18 октября, 19:09

78-я минута. Кордоба заработал важный угловой для «Краснодара». Не спешат подавать гости.

18 октября, 19:05

75-я минута. Кордоба случайно задел Магомедова коленом в голову. Лежат оба. Игровой эпизод.

18 октября, 19:03

74-я минута. Еще одна замена у гостей — Ленини вышел вместо Черникова в центр поля.

18 октября, 18:59

70-я минута. Батчи и Сперцян уступили место на поле Кривцову и Джованни.

18 октября, 18:59

69-я минута. Отчаянная игра в защите от «Краснодара». Петров прыгнул под мяч и спас команду.

18 октября, 18:58

68-я минута. Кордоба сам создал себе момент — вошел в штрафную и пробил в ближний угол. Кипер «Динамо» Магомедов на месте.

18 октября, 18:57

66-я минута. Неудачный навес со штрафного от Хоссейннеджада, но мяч по-прежнему у хозяев.

18 октября, 18:53

63-я минута. Агаларов и Мохаммед Аззи заменили Кагермазова и Мубарика.

18 октября, 18:50

60-я минута. Глушков и Коста потолкались после свистка и получили по желтой карточке. Справедливо.

18 октября, 18:47

57-я минута. «Краснодар» старается навязать свой футбол и всей командой расположился на половине поля соперника. Даже Агкацев вышел близко к центральному кругу.

18 октября, 18:44

55-я минута. Момент у «Динамо»! Миро классно принял мяч и вторым касанием пробил под перекладину. Агкацев перевел на угловой.

18 октября, 18:43

52-я минута. Кордоба и Алибеков уже не первый раз агрессивно толкаются. Судья пока не вмешивается.

18 октября, 18:39

50-я минута. Черников допустил обидную потерю вблизи штрафной «Динамо». Мяч у хозяев.

18 октября, 18:37

47-я минута. В перерыве у хозяев Хоссейннеджад заменил Сердерова.

18 октября, 18:36

46-я минута. Начался второй тайм. Продолжаем.

18 октября, 18:18

45+1-я минута. Одну минуту добавил арбитр к первому тайму и она истекла. Перерыв.

18 октября, 18:16

45-я минута. Батчи прорвался по флангу и пробил на входе в штрафную «Динамо». В следующей атаке Аугусто отметился ударом в штангу.

18 октября, 18:14

«Краснодар» вышел вперед в матче с «Динамо»

43-я минута. ГООЛ! Первым ударом в створ забивают гости. Сперцян пробил после скидки Кордобы — 1:0.

18 октября, 18:12

40-я минута. Меньше фолов не стало. Борьба буквально на каждом участке поля.

18 октября, 18:08

36-я минута. Пальцев далеко выбросил аут и заработал угловой для «Краснодара», который впрочем не принес пользы гостям.

18 октября, 18:04

33-я минута. Ну а тут без желтой никуда. Петров сбил Сундукова в момент опасного прорыва по флангу.

18 октября, 18:03

31-я минута. Глушков получил в челюсть от Аугусто. Без желтой карточки обошлось для игрока «Краснодара».

18 октября, 18:00

29-я минута. Петров неплохо подавал на Кордобу во вратарскую, но немного не хватило точности. Одна из первых комбинационных атак гостей.

18 октября, 17:58

26-я минута. В офсайд попал Кордоба. Очень медленно идет матч. Команды совсем не спешат.

18 октября, 17:55

24-я минута. Мрезиг сбил Виктора Са, который убегал по флангу. Первая желтая карточка в матче.

18 октября, 17:53

21-я минута. Батчи и Черников пытались создать остроту на правом фланге. Завершал атаку неточным ударом Оласа.

18 октября, 17:49

18-я минута. Сердеров нанес удар в касание — сильно неточно. Первый удар у «Динамо» в этом матче.

18 октября, 17:48

17-я минута. Пальцев аккуратно сыграл на правом фланге обороны и выбил мяч за лицевую.

18 октября, 17:47

14-я минута. Многовато остановок в матче, гораздо больше, чем моментов у ворот друг друга.

18 октября, 17:43

11-я минута. У Кордобы уже есть вопросы к работе судьи Антона Фролова. Что-то высказывает арбитру форвард гостей.

18 октября, 17:40

8-я минута. Много потерь в эти минуты. Хозяева едва ли могут перейти собственную половину поля.

18 октября, 17:38

6-я минута. Неудачный угловой от гостей. Получилось завершить атаку ударом, но мяч улетел сильно выше ворот.

18 октября, 17:36

4-я минута. «Краснодар» вторым номером начал матч, при этом высоко прессингует соперника. Кордоба не сдержался и сфолил в атаке.

18 октября, 17:32

Матч «Динамо» — «Краснодар» начался

1-я минута. Поехали!

18 октября, 16:47

Стартовый состав «Краснодара» на матч с «Динамо»

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Пальцев, Коста, Оласа, Аугусто, Черников, Батчи, Сперцян, Са, Кордоба.

18 октября, 16:43

Стартовый состав «Динамо» на матч с «Краснодаром»

«Динамо» Махачкала: Магомедов, Табидзе, Алибеков, Шумахов, Эль-Мубарик, Сундуков, Кагермазов, Мрезиг, Глушков, Миро, Сердеров.

17 октября, 22:35

«Динамо» — «Краснодар»: личные встречи

В РПЛ команды играли друг с другом дважды в сезоне-2024/25. В матче первого круга команды поделили очки — 0:0, во втором круге «Краснодар» победил на выезде со счетом 3:2.

17 октября, 22:30

«Динамо» — «Краснодар»: турнирное положение

Махачкалинское «Динамо» после 11 туров РПЛ набрало 10 очков и занимает 12-е место в таблице. Команда из Дагестана не выигрывает в чемпионате четыре матча подряд — 2 поражения и 2 ничьих.

«Краснодар» с 23 очками занимает третье место, уступая лидеру ЦСКА (24 очка) и по дополнительным показателям «Локомотиву» (23).

17 октября, 22:25

Где смотреть трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар»

В прямом эфире игру ЦСКА — «Спартак» покажет платный телеканал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

17 октября, 22:20

Дата, место и время начала матча «Динамо» — «Краснодар»

Матч «Динамо» — «Краснодар» состоится в субботу, 18 октября, на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Начало игры — в 17:30 мск.

17 октября, 22:15

Всем привет!

В 12-м туре РПЛ махачкалинское «Динамо» примет «Краснодар». «СЭ» будет внимательно следить за игрой. Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
2
 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
3
 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
4
 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
5
 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
6
 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
7
 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
8
 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
9
 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
10
 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
11
 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
12
 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
13
 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
14
 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
15
 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
16
 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 8
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 8
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 13 1 1
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 13 1 4
Александр Джику
Александр Джику

Спартак

 6 1 2
Вся статистика

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости