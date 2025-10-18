«Спартак» — «Ростов»: онлайн-трансляция матча РПЛ начнется в 15.15 мск

«Спартак» и «Ростов» встретятся в матче 12-го тура чемпионата России в субботу, 18 октября. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 15.15 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

18 октября 2025, 15:15. Лукойл Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча спартаковцев и ростовчан. Следить за основными событиями и результатом игры «Спартак» — «Ростов» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

После 11 туров «Спартак» с 18 очками расположился на шестом месте в чемпионате России. «Ростов» с 13 очками идет на 10-й строчке.