Судейство

8 августа, 22:08

«Динамо» Мх — «Акрон»: гол гостей забит с нарушением правил

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Скриншот трансляции

На 84-й минуте матча 4-го тура чемпионата России «Динамо» Мх — «Акрон» (1:1) судья Ранэль Зияков позволил гостям нарушить правила при вводе мяча из аута, после чего тольяттинцы сравняли счет.

В том моменте Роберто Фернандес вбросил мяч совсем не с того места, где он покинул пределы поля. Футболист «Акрона» приблизился к воротам соперника на значительное расстояние (не на один или два метра), затем бросил мяч в направлении Артема Дзюбы, а тот уже сделал скидку на Жилсона Беншимола.

Фото Скриншот трансляции

Судья проявил невнимательность, которая привела к тому, что гости провели голевую атаку.

Отметим, что Зияков в этом чемпионате судил всего две игры. Странным образом, обе из них оказались с участием «Акрона». В 1-м туре тольяттинцы в Самаре сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1), а Ранэль на 87-й минуте ошибочно не удалил их футболиста Солтмурада Бакаева, который ударил Александра Солдатенкова шипами в область колена. Тогда возник риск нанесения травмы самарцу. Сегодня он допустил нарушение при вбрасывании мяча, которое завершилось взятием ворот и повлияло на исход матча.

ФК Акрон
ФК Динамо (Махачкала)
  • Rahat Barhat

    Это маленькие хитрости которые тоже приносят результат, но судья реально не в себе был.

    10.08.2025

  • Деп Б.Охта

    Кира, ну что же так на правду то обижаться? Ну вычислил я твою псевдопсихопатическаю шизофрению. Ну и что из этого? Надо лечиться. Не запускать болезнь.

    10.08.2025

  • analytica

    Ради чего сей бред тут выложен? Чтобы читатели сказали Акронвсекупил? Или это про судью, типа судья продажная, козел он (с)?

    09.08.2025

  • shabl

    Даже дотошный Бобров это не заметил. Нарушение правил было, но в другом. Дело в том что во время аута, нельзя сбрасывать мяч с прыжка, отрывать ноги, подгибать ноги. Мяч должен выбрасываться из-за боковой на прямых ногах. То есть ты должен стоять как деревянный солдат и сбрасывать мяч - другие случаи считаются ошибкой. Судьи, конечно, на это глаза сейчас закрывают, но это нарушение правил. А на счёт того что мяч лежал в одном месте, а сбрасывается в другом это уже обыденность. Хотя, конечно, тоже нарушение, особенно если сброс аута следует ближе положенного чем на метр...

    09.08.2025

  • Дочка Б. Охты

    Папуля! Мы с тобой дети блокадного города не дадим умереть льву от голода! По дороге жизни мы ждём очередную партию блокадного бразильского мяса! Пусть наш тренер семак ест траву, но льва в обиду не дадим. Я отсосу у всех бразил Зенита, но принесу тебе шаверму из тухлых бакланов. Кстати баллон газа по талону за август я получила, буду тебе чай из мяты заваривать.

    09.08.2025

  • Евгений Пушкарь

    Да, судьи просят перебросить, но это когда "значительное" Расстояние более нууу 7-10м. А до 5м, что да, не правильно, легко не замечается судьями. Тем более в динамике игры на последних минутах.

    09.08.2025

  • Евгений Пушкарь

    Не метр два, а два с половиной! )

    09.08.2025

  • tam

    АВТОРУ - КОГДА КОТУ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ ОН ЯЙЦА ЛИЖЕТ!

    09.08.2025

  • Спринт

    однолычник хозвзвода .. согласно Правил игры в футбол - мяч должен воводится в игру с места нарушения, аут с места выхода мяча за пределы поля. При нарушении места вбразывания аута, игра останавливается и право ввода мяча с аута предоставляется команде соперников. В стройбате Правил футбола не знают, могут только дилетанскую ахинейку совоглобусную нести такие однолычные **

    09.08.2025

  • Строитель 1947

    Ну это по мнению Боброва результативная ошибка. Для этого эксперта-невменоза игра состоит из определенного момента, а не в целом как матч. Зато сову на глобус натягивать это его. Уже совы и глобусы закончились.

    09.08.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Какие таблетки принимает Бобров?

    09.08.2025

  • Стрелец 63

    А Спартак-то при чём? Коллективную жалобу только одну могу припомнить, и её не Спартак писал. Напомню - это были зенит-ЦСКА-Динамо М после столкновения Акинфеев-Веллитон, и после неё человека за желтую карточку дисквалифицировали на 6 игр.

    09.08.2025

  • Стрелец 63

    Да нет, игра так и будет продолжаться 93-95 минут, только это будет не футбол. Его уже ВАР подиспортил своими затяжками по 5 минут, разборками типа рука - не рука, наступы с продавливанием - без продавливанич и прочая лабуда. От самого футбола уже ничего не остаётся. Уже смотреть противно, а тут еще сантиметры высчитывать откуда мяч вводить.

    09.08.2025

  • Стрелец 63

    Ты чего тут делаешь? Не в ту дверь вошёл?

    09.08.2025

  • Стрелец 63

    Причём все.

    09.08.2025

  • Стрелец 63

    А уж если на Газпромарене.... Впрочем, там такого бы не случилось. Судья бы просто испугался такой гол засчитывать. Там же хозяин нашего футбола сидит. И Медведев опять бы свои линии начал рисовать по своей методе, а потом в CAS письма строчить.))) Хватит уже хе*ню нести. Нигде никогда никто это нарушение даже и не заметил бы. Ну, кроме Боброва, конечно. Там не один-два метра было, а целых три. Офигеть какое нарушение!

    09.08.2025

  • Стрелец 63

    А ещё там нарушение - тренер при вбрасывании за пределы технической зоны на полметра вышел. Как вообще такой гол можно было засчитывать?

    09.08.2025

  • andyk82

    не повезло тебе с президентом, украинец

    09.08.2025

  • andyk82

    Надо Махачкале со Спартаком коллективную жалобу подать...

    09.08.2025

  • lenin.vowa2018

    Бобров ничего бы не написал. Вернее написал бы, но про другое, деньги лишними не бывают. Про то как правильно судья засудил Спартак.

    09.08.2025

  • ValeraK

    Гол забит с нарушением, так как вратарь не коснулся мяча - свободный удар =))))

    09.08.2025

  • Sergey Markelov

    Это уже даже не смешно. Выворачивает от этого грызуна

    09.08.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    А если бы у бабушки был х уй, то она была бы дедушкой

    09.08.2025

  • Rudrik31

    больше не нашел до чего дое...ся.... пришлось до аута

    09.08.2025

  • Rudrik31

    никогда такого не было!))

    09.08.2025

  • Mick Shelby

    Почитав СЭ, можно сделать вывод, что голы в РПЛ забивают с нарушением правил.

    09.08.2025

  • Anastasia Knyazeva

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Бегают, в основном, туда...

    09.08.2025

  • Ryzhov N

    Аршавин сказал,что Акрону не правильно забили. Так как защитника Бокоева держали рукой. Штрафной в сторону Динамо Мх.

    09.08.2025

  • ValeraK

    У судьи на линии тоже должен быть спрей - пусть и рисует место выброса из аута!! Раз уж отмечают место подачи/удара в случае штрафного...

    09.08.2025

  • 100 грамм скобок

    бобров деньги зарабатывает ))))))) лижут комментаторы )))))))

    08.08.2025

  • 100 грамм скобок

    бобров красавчик )))))) просек фишку )))))) повоняют в комментах и чё ?))))))) и забудут ))))) а он при рубле )))))) 5 баллов ))) красава ))))))

    08.08.2025

  • hant64

    Это очень жёсткое нарушение правил, тянет как минимум на переигровку:grin: Бобров, как обычно, действует согласно народной поговорке - когда коту делать нехрен, он свои бубенцы лижет.

    08.08.2025

  • hattabych

    Департамент судейства и инспектирования посчитал ошибкой назначенный пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой Соболева в кубковом матче с «Ахматом» А Бобров то пропустил.

    08.08.2025

  • al-an-ko

    Господи, ну почему он такой дол бо бо. Завязывай бухать, Шурик.

    08.08.2025

  • Valera Krasin

    трави бобров- спасай деревья

    08.08.2025

  • Legis Virtus

    Просто чтоб все понимали. После этого матча Бобров внесет в свою говно-табличку Махачкале -2, а Амкару +1. Точно так же, как уже внес после прошлого тура Зениту -2, а ЦСКА +1. Вот такая работа у Боброва))

    08.08.2025

  • Юмнов

    Такое впечатление, что он хочет получить звание заслуженного клоуна.

    08.08.2025

  • hattabych

    На втором скрине мяч находится в поле. Как Бобров определил, где мяч пересёк боковую линию?

    08.08.2025

  • 1~18

    Что, опять судья? :face_with_hand_over_mouth:

    08.08.2025

  • Legis Virtus

    Он написал новую, а вы за неё "проголосовали". Кто кого пользует?

    08.08.2025

  • AнaлoГoвнет

    Новость? По Конституции после второго срока нужен НОВЫЙ президент. А мы всё штопанного пользуем

    08.08.2025

  • AнaлoГoвнет

    Как Киев за три дня?

    08.08.2025

  • Футболист Сапогов

    Это смотря во что))) У нас покер расписной, там играют. И играют очень важную роль)))

    08.08.2025

  • Dron65

    месяц бы выли тут в голосину

    08.08.2025

  • Анатолий Николаевич

    "у некоторых 54" 52 - джокеры не играют.

    08.08.2025

  • m_16

    А теперь давайте представим, что то же самое произошло в Тушино, и Акрон сравнял бы в матче со Спартаком?

    08.08.2025

  • Анатолий Николаевич

    Точно - не той рукой и с открытыми глазами, косящими влево!

    08.08.2025

  • Анатолий Николаевич

    Ай-ай-ай!

    08.08.2025

  • Legis Virtus

    Тов. Бобров, предъявите документы о наличии квалификации (образования), стаже работы в данной сфере, и о назначении экспертом. Нет таковых? Пройдите в сад))

    08.08.2025

  • Питерский пёс

    Потом этот дятел засчитает ошибку в пользу Акрона и внесет в свои сраные подсчеты

    08.08.2025

  • Анжиецц

    Болел, конечно, за Динамо, но в данном случае Бобров явно натягивает судью на глобус.

    08.08.2025

  • TokTram_

    Бобров: чем нелепее, тем лучше!

    08.08.2025

  • КирпичИнвест

    Поверьте, Александр, негативная интерпретация судейства - это золотое дно, и грех этим не воспользоваться Но именно вы, как её рупор, уже за^бали

    08.08.2025

  • AtlasSM

    Гораздо более странно, что не отсудивший НИ ОДНОЙ игры ни на каком уровне Бобров, назначил себя ведущим экспертом и уполномоченным по разбору судейских назначений и ошибок

    08.08.2025

  • Valekka

    Почему Бобров не видит,как судьи,выводя команды на поле,неправильно мяч в руки берут?! Это же напрямую влияет на результат?!:)))

    08.08.2025

  • ladafan

    Прочитал комменты! Добавить нечего)))) работай бобр

    08.08.2025

  • Футболист Сапогов

    Красава, чел. Я тоже его знаю. Спирточек зовут. Все прогнозы проходят. Нет, не все конечно, но процентов 80-85. Точный счет его фишка. Он тут всем грамотно объясняет, скидывает счета правильные, ну и суть работы рассказывает потом(обычно херами кроет). Выигрыш все мы получаем на карты( у меня 36 штук, у некоторых 54). Олеся, мы с ним знакомы и работает уже несколько лет. И вот этот отзыв также в знак благодарности. спирток - ты лучший!

    08.08.2025

  • Деп Б.Охта

    Караул!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В зоопарке льву мяса не додают!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    08.08.2025

  • Папаня777

    Дайте Боброву свисток, во всём разбирается!

    08.08.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Каждую пятницу я в говно(с). бабров, иди проспись

    08.08.2025

  • winvem

    Ахаха…, что больше написать не о чем???

    08.08.2025

  • Степочкин

    Пошла охота на ведьм...

    08.08.2025

  • lvb

    "вбросил мяч совсем не с того места, где он покинул пределы поля."(с) Бобров, вот я смотрю футбол с 1968 года.. 50+ лет. И шо то я не припоминаю, чтобы судья в поле подходил к игроку с мячом в руках и указывал "Бросать надо вот отсюда и ни сантиметром вперед или назад")). Если судьи начнут помечать место вброса аута гелем.. то игра будет продолжаться не 93-95 минут, как обычно, а 100+. При этом сразу после вброса аута голевого момента не возникло. Так шо узбагойся, иди смотри правила и покажь нам копипаст насчет того о чем ты тут пробакланил))

    08.08.2025

  • Gektor

    ой, докопались. Наконец-то по правилам будем играть. Это тысячи раз происходит и будет происходить.

    08.08.2025

  • zg

    Скандалы,интриги,раследования-это Бобр!

    08.08.2025

  • Kirill Boglovsky

    опять переименовалась

    08.08.2025

  • Golfer

    Натягивание совы на глобус превратилось в традиционное занятие для Боброва. Печально-с!

    08.08.2025

  • mikeV

    В каждом матче по несколько раз туда-сюда бегают, прежде чем выбросить. Ни разу Бобров про это не написал. А тут опомнился...

    08.08.2025

  • Корнелий Шнапс

    первый раз, наверное, не с того места вбросили

    08.08.2025

  • Питерский пёс

    Идиот

    08.08.2025

    • «Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: видео голов матча 4-го тура РПЛ

    Дзюба и Сперцян лидируют по числу результативных действий в РПЛ в 2025-м
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

