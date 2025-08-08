«Динамо» Мх — «Акрон»: гол гостей забит с нарушением правил

На 84-й минуте матча 4-го тура чемпионата России «Динамо» Мх — «Акрон» (1:1) судья Ранэль Зияков позволил гостям нарушить правила при вводе мяча из аута, после чего тольяттинцы сравняли счет.

В том моменте Роберто Фернандес вбросил мяч совсем не с того места, где он покинул пределы поля. Футболист «Акрона» приблизился к воротам соперника на значительное расстояние (не на один или два метра), затем бросил мяч в направлении Артема Дзюбы, а тот уже сделал скидку на Жилсона Беншимола.

Фото Скриншот трансляции

Судья проявил невнимательность, которая привела к тому, что гости провели голевую атаку.

Отметим, что Зияков в этом чемпионате судил всего две игры. Странным образом, обе из них оказались с участием «Акрона». В 1-м туре тольяттинцы в Самаре сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1), а Ранэль на 87-й минуте ошибочно не удалил их футболиста Солтмурада Бакаева, который ударил Александра Солдатенкова шипами в область колена. Тогда возник риск нанесения травмы самарцу. Сегодня он допустил нарушение при вбрасывании мяча, которое завершилось взятием ворот и повлияло на исход матча.