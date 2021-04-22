Ивелин Попов может вернуться на поле в ближайших матчах

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал «СЭ» о состоянии игроков сочинской команды Ивелина Попова и Сослана Джанаева.

«Ивелин восстанавливается, частично тренировался в общей группе. Выйдет ли на матч с «Уфой»? Посмотрим, ближе к игре все определится. Что с Джанаевым? Все нормально. Парни восстанавливаются и могут подойти к любому ближайшему матчу», — сказал Рубашко «СЭ».

Полузащитник Ивелин Попов получил травму крестообразной связки колена 25 августа в дебютной игре за «Сочи». Голкипер Сослан Джанаев провел 21 матч в Тинькофф РПЛ. Ранее «СЭ» сообщал, что 34-летний вратарь выбыл до конца сезона.

Ближайший матч «Сочи» проведет против «Уфы» 25 апреля.

(Артем Бухаев)