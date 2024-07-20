Гафин: «Игра «Динамо» разделилась на два фрагмента — до и после удаления»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился впечатлениями от победы бело-голубых в матче 1-го тура РПЛ с воронежским «Факелом» (3:1).

«Игра сегодня разделилась на два фрагмента — до и после удаления. До удаления мы забили три гола, могли забить больше. Играли в симпатичный, результативный футбол. Дальше, к сожалению, случилось удаление нашего футболиста. После этого нужно было играть по-другому, показывать больше в борьбе, желании, единоборствах. У нас это получилось. Парни молодцы, боролись до конца и победили ставшего для нас неудобным соперника», — сказал Гафин.

В составе «Динамо» отличились Иван Лепский, Муми Нгамалё и Ярослав Гладышев. Во втором туре бело-голубые сыграют дома с «Локомотивом». Встреча состоится 27 июля.