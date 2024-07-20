Защитник «Факела» Брызгалов после удаления сломал световые панели на стадионе «Динамо»

Защитник «Динамо» Сергей Брызгалов сломал световые панели на стадионе «Динамо» после удаления в матче с бело-голубыми (1:3) в 1-м туре РПЛ.

31-летний защитник получил вторую желтую карточку на 90+7-й минуте. После удаления Брызгалов ударил по световым панелям в подтрибунном помещении.

Сергей Брызгалов сломал световые панели на стадионе «Динамо». Фото Скриншот трансляции

Сергей Брызгалов сломал световые панели на стадионе «Динамо». Фото Скриншот трансляции

В следующем туре «Динамо» на своем поле примет «Локомотив». Игра пройдет 27 июля. В этот же день «Факел» дома сыграет с «Акроном».