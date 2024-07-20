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Вратарь «Акрона» Волков: «Позволили «Локомотиву» очень много, поэтому проиграли»

Алина Савинова
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Вратарь «Акрона» Сергей Волков прокомментировал поражение команды от «Локомотива» в матче 1-го тура РПЛ. Встреча проходила 20 июля в Москве и завершилась победой железнодорожников со счетом 3:2.

«За счет чего создали такое количество моментов? За счет командной игры, ну и опять же, сколько мы позволили создать сопернику. Позволили им очень много, поэтому проиграли. Новая команда, чуть не сыграна. Будем работать. Мы ни в коем случае не опускаем руки. Понимаем, что чемпионат длинный и у нас есть свои задачи — побеждать в каждом матче, несмотря на то, с кем будем играть. В РПЛ прекрасно, хорошая атмосфера. Результат хромает, а так все хорошо, прекрасный стадион и болельщики», — цитирует Волкова «РБ Спорт».

Во втором туре РПЛ команда Михаила Галактионова сыграет в гостях с московским «Динамо» 27 июля. Команда Заурбека Тедеева встретится на выезде с «Факелом» 27-го числа.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
Сергей Волков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
4
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
5
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
6
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
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30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
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Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
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Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
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Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
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Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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