Мешков — лучший видеоарбитр РПЛ прошлого сезона

Как стало известно «СЭ», лучшим видеоарбитром (ВАР) сезона-2024/25, по мнению департамента судейства и инспектирования РФС, стал Виталий Мешков (Дмитров). Второе место занял Андрей Фисенко (Владивосток), третье — Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

В прошлом году тройка лучших выглядела так: Казарцев, Артем Любимов (Санкт-Петербург) и Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).