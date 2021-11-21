«Динамо» разгромило «Арсенал» на своем поле и поднялось на вторую строчку в таблице РПЛ
«Динамо» разгромило тульский «Арсенал» в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ — 5:1.
В составе бело-голубых дублем отличился Вячеслав Грулев, по одному голу забили Фабиан Бальбуэна, Себастьян Шиманьски и Арсен Захарян. Единственный гол гостей забил Даниил Хлусевич.
Благодаря победе «Динамо» с 29 очками в 15 матчах поднялось на второе место в турнирной таблице, опередив «Сочи». Отметим, что сочинцам еще предстоит провести свою игру в рамках 15-го тура против «Рубина». Матч состоится сегодня, 21 ноября, начало — в 19.30 (мск). «Арсенал» занимает 14-ю строчку с 13 очками в 15 играх.
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