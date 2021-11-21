Звезды спорта и шоу-бизнсе поздравили Акинфеева, Слуцкий встал в ворота
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провел 500-й матч в чемпионате России. Юбилейной стала игра 15-го тура против «Химок» (0:0).
Показатель является рекордным в истории чемпионатов России и СССР.
Этот матч также стал 800-м в карьере Акинфеева во всех турнирах.
ЦСКА в Twitter выложил специальный ролик, в котором игроки, тренеры и звезды спорта и шоу-бизнеса поздравили голкипера с этим достижением.
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