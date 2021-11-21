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«Сочи» — «Рубин»: стартовые составы команд

18:20
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«Сочи» примет «Рубин» в матче 15-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Сочи»: Заболотный, Терехов, Заика, Юрганов, Маргасов, Родригу, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Кессьера.

Запасные: Джанаев, Адамов, Шакуро, Маммана, Прохин, Барач, Попов, Ангбан, Барсов, Жоазиньо, Воробьев, Дуганджич.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Зуев, Бакаев, Абильдгор, Хван Ин Бом, Хакшабанович, Дрейер, Онугха.

Запасные: Медведев, Городовой, Савицкий, Костюков, Мусаев, Суриков, Игнатьев.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
21 нояб, 19:30. Фишт (Сочи)
Сочи
21 ноября, 19:30
Рубин
Сочи
Заболотный Маргасов Родригау Терехов Цаллагов Юрганов Заика Нобоа Юсупов Бурмистров Кассьерра
Рубин
Дюпин Тальби Уремович Зотов Абильдгор Бакаев Дрейер Хван Ин Бом Зуев Хакшабанович Онугха
Судьи
Алексей Матюнин (Москва) Илья Елеференко (Москва) Алексей Воронцов (Ярославль)
ВАР
Москалев (Воронеж) Мурашов (Москва)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
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  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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Интер
Наполи

X2

23%

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Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 2
Спартак 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
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Ливерпуль 4
Арсенал 0
Матч завершен

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64

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Иван Шитик все материалы автора

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