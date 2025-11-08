«Динамо» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Динамо» и «Акрон» сыграют в рамках 15-го тура чемпионата России в субботу, 8 ноября. Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

08 ноября 2025, 14:00. ВТБ Арена (Москва)

Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» — «Акрон» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 14 туров премьер-лиги бело-голубые набрали 17 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице. Команда из Тольятти с 15 очками располагается на 10-й строчке в чемпионате России.

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