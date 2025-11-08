Журова — о критике Fan ID: «Не понимаю природу этого, для меня паспорт болельщика — это как приятный сувенир»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о Fan ID.

«Для каких-то людей Fan ID — это сувенир, который приятно получить. Как было с чемпионатом мира в России в 2018 году. У меня именно такое отношение, я даже собираю все эти аккредитации, поскольку часто бываю на спортивных мероприятиях, где она требуется. Но кто-то решил, что Fan ID — это неприемлемо. Не могу понять природу этого. Я даже больше скажу, все люди, которые возмущаются по этому поводу, скорее всего, сами имеют паспорт болельщика», — сказала Журова «СЭ».

С 2022 года система Fan ID распространяется на матчи РПЛ и финал Кубка страны.