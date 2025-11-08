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Губерниев предложил Станковичу возглавить «Металлист» из Королева: «Там давления чуть меньше. Заодно финансово поможет»

Дарик Агаларов
корреспондент
Дмитрий Губерниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о словах главного тренера красно-белых Деяна Станковича, выразившего желание уехать домой.

«Станкович — нормальный мужик в личном общении, но ему надо научиться держать удар. Он работает в самой популярной команде России. То он сербскому телевидению брякнет, что его не любят из-за того, что он иностранец, то про усталость что-то скажет. Шапка должна быть по Сеньке. Взялся за гуж — не говори, что не дюж. Ему надо еще русские пословицы и поговорки подучить, кстати. Если в данной ситуации получается, что он вечно находит какие-то оправдания, а надо работать, засучив рукава. Очевидно, что у него есть определенный кредит доверия. Так работай! Но постоянно происходит какая-то ерунда. Станкович оказался не готов к такому давлению? Безусловно. Но Деян должен понимать, что он приехал за большие деньги в огромную страну, в популярную команду. Ты всегда на виду. Если ты не можешь справиться с этим, тогда возглавляй «Металлист» из Королева. Поможет заодно финансово. Там давления чуть меньше. Но он ведь в «Спартак» приехал. На что он надеется? Хочет уехать, получив кучу бабок за неустойку? Зачем? И потом организация игры «Спартака» оставляет желать лучшего. А это ведь тренерская история. Ему надо прибавлять во всех компонентах, держать удар. Пусть берет пример с меня!» — сказал Губерниев «СЭ».

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Деян Станкович.«Я устал от происходящего и хочу домой. Решение — за «Спартаком». Станкович — после победы над «Локо»

6 ноября Станкович после победы над «Локомотивом» (3:1) в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России рассказал, что устал от слухов о возможной отставке из клуба.

Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. По информации «СЭ», руководство московского клуба уже приняло решение об увольнении 47-летнего серба, клуб занимается поиском замены для специалиста.

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Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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