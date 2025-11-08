Губерниев предложил Станковичу возглавить «Металлист» из Королева: «Там давления чуть меньше. Заодно финансово поможет»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о словах главного тренера красно-белых Деяна Станковича, выразившего желание уехать домой.
«Станкович — нормальный мужик в личном общении, но ему надо научиться держать удар. Он работает в самой популярной команде России. То он сербскому телевидению брякнет, что его не любят из-за того, что он иностранец, то про усталость что-то скажет. Шапка должна быть по Сеньке. Взялся за гуж — не говори, что не дюж. Ему надо еще русские пословицы и поговорки подучить, кстати. Если в данной ситуации получается, что он вечно находит какие-то оправдания, а надо работать, засучив рукава. Очевидно, что у него есть определенный кредит доверия. Так работай! Но постоянно происходит какая-то ерунда. Станкович оказался не готов к такому давлению? Безусловно. Но Деян должен понимать, что он приехал за большие деньги в огромную страну, в популярную команду. Ты всегда на виду. Если ты не можешь справиться с этим, тогда возглавляй «Металлист» из Королева. Поможет заодно финансово. Там давления чуть меньше. Но он ведь в «Спартак» приехал. На что он надеется? Хочет уехать, получив кучу бабок за неустойку? Зачем? И потом организация игры «Спартака» оставляет желать лучшего. А это ведь тренерская история. Ему надо прибавлять во всех компонентах, держать удар. Пусть берет пример с меня!» — сказал Губерниев «СЭ».
6 ноября Станкович после победы над «Локомотивом» (3:1) в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России рассказал, что устал от слухов о возможной отставке из клуба.
Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. По информации «СЭ», руководство московского клуба уже приняло решение об увольнении 47-летнего серба, клуб занимается поиском замены для специалиста.
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|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
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2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
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3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
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4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
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5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
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6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
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8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
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9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
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10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
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11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
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13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|5
|
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Александр Соболев
Зенит
|4
|
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
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Маркиньос
Спартак
|3
|
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
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Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
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Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0