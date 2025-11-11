Футбол
11 ноября, 19:51

Станкович: «Я был горд работать в «Спартаке». Он навсегда останется в моем сердце»

Алина Савинова
Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сербский специалист Деян Станкович сделал заявление после ухода с поста главного тренера «Спартака».

Во вторник, 11 ноября, московский клуб объявил о расторжении контракта с 47-летним Станковичем по обоюдному соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.

«Я был горд работать в «Спартаке» — от первой до последней секунды. Что-то у нас получилось, что-то — нет, но я могу сказать точно: «Спартак» — главный клуб в России. Это то, что было и будет под моей кожей. Москва стала моим домом, а «Спартак» навсегда останется в моем сердце. Я желаю «Спартаку» стабильности, чтобы клуб всегда оставался сильным, несмотря ни на что, и был готов сражаться до конца», — приводит пресс-служба «Спартака» слова Станковича.

Специалист поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку, а также сотрудников московского клуба за профессионализм и помощь.

«Работа в «Спартаке» — это непросто, но каждый из них всегда проявлял свои лучшие качества, чтобы клуб становился сильнее. Я говорю огромное спасибо игрокам. Парни, я был счастлив быть вашим тренером. Мы прошли хороший путь со взлетами и падениями, но с гордо поднятой головой. И эта команда действительно сделала очень многое. «Спартак» — это больше чем клуб. И я уверен, что у красно-белых — большое будущее», — добавил он.

Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 московская команда под его руководством заняла четвертое место в чемпионате России. В этом сезоне красно-белые с 25 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Деян Станкович.
Источник: Официальный сайт «Спартака»
  • zg

    Так то Мостовой был ЗА него до последнего!)))

    12.11.2025

  • _моро

    красно-белое сердце, горд. счастлив, великий клуб, бла-бла-бла, вот на это сниарня и покупается, им не тренер нужен, а услада для ушек)

    12.11.2025

  • knight templar

    Еще бы, столько бабла накосил. Тренер неудачник заключил в россии жирный контракт на 2 года. Первый год откровенно провалил, но ему продлили контракт еще на год. С осени захалтурил, дисквалифицировался 4 тура отдохнул на трибуне. Контракт разорвал с огромной неустойкой не доработав больше чем 1,5 года до его окончания.

    12.11.2025

  • yelnikoff1

    10 же и Робсон

    12.11.2025

  • ScYLa

    Ребят, я коренной москвич. Но уже как 20 лет живу в Европе и по работе частенько таскаю коллег, нередко враждебно настроенных, в Россию. Так вот. Ещё ни разу. Никто. После визита. Не пикал ничего. Все в полном шоке какая нас прекрасная страна, люди и главное (!!!), условия проживания. По крайней мере со взгляда приезжего (гостиницы, рестораны, развлечения, покупки и тд.) Я к чему. Иметь "Москву под кожей" с его-то баблом и спартаковской ксивой? Нужно быть полным идиотом, чтобы это не оценить.... /Без оценки работы тренера.

    12.11.2025

  • allerc

    Рвд был присосаться к лукойловскому баблу. Какой дурак в Европе ему бы столько платил...

    12.11.2025

  • Sergey Sparker

    Романова на царство! Дом Романовых не уничтожить!

    11.11.2025

  • Lars Berger

    Спасибо, Деян! За искренность - спасибо. Игру только так и не смог поставить... И зря на итальянском говорил...) Живео, Србия!

    11.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Спасибо тебе, Деян! Мы видели, что твоё сердце всегда было красно-белым! Своими настоящими эмоциями ты показывал нам всем ту несправедливость, которая процветает в нашем футболе! Ты уходишь после двух подряд побед и оставляешь нам команду, которая продолжит играть и бороться за самые высокие места.

    11.11.2025

  • sergey485

    Спартак - главный клуб России... Ну, в каком-то смысле чистая правда...

    11.11.2025

  • sergey485

    Сюр какой-то...

    11.11.2025

  • nampoo

    Мда..А тем временем »Зря не дали поработать» побило все рекорды и стремится к бесконечности.

    11.11.2025

  • hattabysh

    Не велико и бабло. Жерсон уже больше с Зенитушки поимел, трусцой по полю бегая.

    11.11.2025

  • Заполярье

    Отыгрались на Деяне долбоящеры! :angry::expressionless::weary:

    11.11.2025

  • Aprel

    Сейчас любимые западные партнёры вождя, выпнут нефте-идиотов из всех возможных проектов и, можно смело идти в пердив! :neutral_face:

    11.11.2025

  • Фобия

    Великий Деян покидает Великий Спартак, по причине того, что молчание и страх, приводит к преступлениям, лжи и гибели! Лукойл! Продолжай молчать дальше и, всё у тебя будет ещё лучше! Рыба гниёт с головы...:face_with_monocle::money_mouth::relaxed:?

    11.11.2025

  • Андрей Недобрый

    ТРЕБУЕМ ВЕРНУТЬ 11 РОССИЯН В СТАРТОВЫЙ СОСТАВ !!!

    11.11.2025

  • Олег 70

    и еще-пара-тройка лямов бакинских неустойки греют мою душу и подогревают любовь к спартаку!д.станкович!

    11.11.2025

  • вперёд Спартак!

    Удвчи, Деян!

    11.11.2025

  • Valekka

    Ну,если мои годы в футболе дают правооценивать,то Спартак(по-моему) одна из самых смотрибельных команд.Я не смотрю на всё с точки зрения соперничества с кем бы то ни было-просто по игре!Защита подводила-это да,но командная игра выстроена!

    11.11.2025

  • Славомудр Приморский

    За полтора года так и не смог поставить даже хоть какое-то подобие командной игры.

    11.11.2025

  • planet-satgate

    Возвращайся поскорей.

    11.11.2025

  • planet-satgate

    Деяна обосрали, слили в унитаз. Можно Доску позора перед стадионом делать. Пусть народ вспомнит униженных тренеров. А ведь таких личностей подставили эти бестолковые и игроки и прочие

    11.11.2025

  • qck1967

    Можно было и не назначать. С таким успехом мог поработать и Слишкович. А зачем переподписывали - это совсем загадка.

    11.11.2025

  • Вик1977

    Зарему в тренеры спортачей

    11.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Все, кто работали в Тушино, остаются в Тушино. Даже если бы хотели от него избавиться.

    11.11.2025

  • Вик1977

    Заработал бабло с этих свинюшек, молодец, не ты первый и не последний)

    11.11.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    "Мы прошли хороший путь со взлетами и падениями, но с гордо поднятой головой. И эта команда действительно сделала очень многое."! ..... И достойноеСпартака 6 ое место стало наградой молодому специалисту . Ну и тяжелый конвертик.))

    11.11.2025

  • korkodil

    И да, болельщики Спартака в основной своей массе заслуживают захода на 20-й круг поиска тренера, бездарное руководство в очередной раз ушло от ответственности.

    11.11.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Спасибо, Деян, за эмоции и искренность, которыми ты делился с нами. Удачи тебе и здоровья!

    11.11.2025

  • hant64

    Кто такому физруку даст тренировать команду уровня победителя ЛЧ? Очнись, ты бредишь.

    11.11.2025

  • kpmanager

    КЛОУН

    11.11.2025

  • korkodil

    Спасибо, Деян. Теперь-то когда все отработали заказ по неудобному человеку, поднимающему вопрос о судействе, напишут, что и процент побед у Вас был самым высоким со времен Романцева, по проценту набранных очков уступили только Каррере и Черчесову, и не раз еще лицемерно тиснут статейки а стоило ли увольнять тренера с такими результатами, как будто и не участвовали в травле. Спасибо и удачи. Время расставит все по своим местам.

    11.11.2025

  • Автогол

    И в твоём кошельке. Денег то заработал. Хотя ичего не выиграл, даже не смог Ростов обыграть в полуфинале Кубка у себя дома. Главное красиво себя преподнести

    11.11.2025

  • Хидетоши Наката

    Деян, спасибо за всё! Очень жаль.

    11.11.2025

  • Бананоид

    зато ненависть прекрасна)

    11.11.2025

  • Товарищ Колбасный

    Такую ересь нормальный человек никогда не скажет.Наверняка Трахтенберг написал этот...текст.

    11.11.2025

  • Grinopel

    Еще и дорожку ему сделать на дорогу?))

    11.11.2025

  • АбАкУмоВ

    Бабло Лукойла останется в кармане.. Эти пафосные и лживые слова..

    11.11.2025

  • Saypin

    Желаю ему выиграть ЛЧ, приехать в Москву и шлепнуть меж ушей Мостовому ушастым кубком.

    11.11.2025

  • the gathering !

    Удачи, физрук! Спартак с тобой превратился в крепкого средняка. У других тренеров, бывало, Спартак в обороне сильнее пожарил, но с тобой была полная безнадега

    11.11.2025

  • Valekka

    Много ора про провальное тренерство и игру Спартака.А вот толком кто пояснит,в чём провал? Краснодар,ЦСКА,Локо,Зенит-хуже Спартака по составу,тренерской мысли,организации тренировочного процесса,количеству качественных исполнителей.??Давайте поставим Спартак на первое место и кто тогда провалился : Балтика? Это смешнее смешного,Или Локомотив? Тогда Мишаню долой? Кроме Краснодара,сохраняющего ровный ход,все в первой шестерке подвержены перепадам,при этом никто из них не выходит кукурузу охранять. Принцип : "Мой батя твоего когда-то побил-значит я круче!" вообще не танцует для Спартака.

    11.11.2025

  • tatarin

    "...перекусить в самолете?" ===================================== ...всю электропроводку системы навигации.

    11.11.2025

  • Анатолий Николаевич

    Обещал ещё летом 2024 вскорости заговорить на русском языке. Не успел!!!

    11.11.2025

  • Футболист Сапогов

    А вот и в цветах Зенита нет черного. Интеллектище))))

    11.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Господь всемогущий... :rofl:

    11.11.2025

  • Гантэр

    Я смотрю мнения о тренере Спартака разделились.Одни заявляют что его затравили ,другие мол скатертью дорога. Для меня же ясно ,что чувак продлил контракт ,потом понял что дело не идет на лад ,и делал все что бы его уволили.Это ему не Ференцварош тренировать.

    11.11.2025

  • Valekka

    Вот аргументируй,почему провальная? Не голословное "Ату его",а толком-по футбольному!

    11.11.2025

  • Berkut-7

    Деян учись контролировать эмоции , ну пока,пишите письма:man_raising_hand:

    11.11.2025

  • Sandy45

    Эх... Ударные 12 лет у Спартака. 1.Эмери,2.Карпин, 3.Гунько, 4.Якин, 5.Аленичев, 6.Карера, 7.Кононов, 8.Тедеско, 9.Витория, 10.Ваноли, 11.Абаскаль, 12.Станкович... Даешь смену тренера не раз в год, а раз в полгода?! Уверен- Спртаку и это по силам!

    11.11.2025

  • rashton22

    дерьмо. Пошлость -она всегда отвратительна.

    11.11.2025

  • zg

    Жаль гордость не переросла в тренерскую работу,хоть какую то...

    11.11.2025

  • zg

    Я ему на ход обеих ног щаз выпил и хватит с него

    11.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Традиционная хорошая мина при плохой игре. Попытка сохранить лицо после провальной работы и заслуженного (хоть и щедро оплаченного) пинка под зад.

    11.11.2025

  • Valekka

    Конечно останется-занозой.Но,если сразу пошли подобные высказывания,значит остался не в накладе!!

    11.11.2025

  • Бананоид

    -оле-ола, сосать Спартак Москва, красно-белый, красно-белый, за щеку возмёт всегда, цитирует Деяна пресс-хата РФС)))

    11.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Вот домой прилетит - там для друзей поляну и накроет, там и перекусит, и отпразднует успешный развод лохов на бабки )

    11.11.2025

  • hant64

    Уверен, спартаковские болельщики (уж большинство точно), тоже никогда тебя не забудут. Но при воспоминаниях цензурных слов будет мало.

    11.11.2025

  • NGE

    Респект, Деян, и удачи тебе! Ты не был лучшим тренером Спартака, но был искренним в своей нетерпимости к тому дерьму, которого так много в РПЛ. Спасибо за это!

    11.11.2025

  • Vovanpain

    Деян спасибо и удачи тебе! Долбоклюи все таки добили. Ох и полеьим теперь.... Пердив наше все.

    11.11.2025

  • Ботокс007

    Деян, не переживай, через месяц тебя вернут, как Кононова.

    11.11.2025

  • Сергей Макурин

    Удачи Деян. Без тебя судейкам станет скучно. И КДК новую жертву прийд?тся искать.

    11.11.2025

  • meat58

    Деян , спасибо !

    11.11.2025

  • Степочкин

    Злые вы... Человек в сердце Спартак оставил навсегда, а вы его метлой поганой.. А посидеть на дорожку?! А котомку собрать перекусить в самолете?

    11.11.2025

