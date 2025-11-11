Футбол
11 ноября, 20:18

Камоцци не удивлен увольнением Станковича из «Спартака»: «Это лежало на поверхности»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» отреагировал на увольнение Деяна Станковича из московского клуба.

Во вторник, 11 ноября московский клуб объявил о расторжении контракта с 47-летним сербом по обоюдному соглашению сторон.

«Это решение лежало на поверхности. Нисколько не удивлен. Поможет ли это «Спартаку»? Только время покажет», — сказал Камоцци «СЭ».

Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года. Под руководством сербского специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.

Деян Станкович.«Спартак» отправил Станковича в отставку: онлайн-трансляция

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
