Назначены арбитры на матчи 20-го тура Тинькофф РПЛ, сообщает официальный сайт РФС.

Встречу между «Динамо» и «Спартаком», которая состоится в воскресенье, 6 марта, обслужит бригада Сергея Карасева. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 19.00 по московскому времени.

5 марта (суббота)

ЦСКА — «Нижний Новгород»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Максим Ковалев; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Мацюра.

6 марта (воскресенье)

«Локомотив» — «Химки»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Егор Болховитин; инспектор — Юрий Баскаков.

«Крылья Советов» — «Арсенал»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Эдуард Малый.

«Динамо» — «Спартак»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Алексей Матюнин; ВАР — Кирилл Левников; АВАР-1 — Александр Богданов; АВАР-2 — Адлан Хатуев; инспектор — Александр Гвардис.

7 марта (понедельник)

«Краснодар» — «Урал»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Алексей Воронцов; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Николай Иванов.

«Зенит» — «Уфа»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья — Владислав Безбородов; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Гаряфий Жафяров.

«Ростов» — «Сочи»: судья — Игорь Панин, ассистенты судьи — Арам Петросян, Рустам Мухтаров; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Юрий Чеботарев.

«Ахмат» — «Рубин»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Алексей Стипиди; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Алексей Тюмин.