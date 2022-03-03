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Сегодня, 15:00

Сергей Карасев назначен главным арбитром матча «Динамо» — «Спартак»

Арбитр Сергей Карасев обслужит дерби «Динамо» — «Спартак»
Карен Саркисян
Корреспондент

Назначены арбитры на матчи 20-го тура Тинькофф РПЛ, сообщает официальный сайт РФС.

Встречу между «Динамо» и «Спартаком», которая состоится в воскресенье, 6 марта, обслужит бригада Сергея Карасева. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 19.00 по московскому времени.

5 марта (суббота)

ЦСКА — «Нижний Новгород»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Максим Ковалев; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Мацюра.

6 марта (воскресенье)

«Локомотив» — «Химки»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Алексей Сухой; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Егор Болховитин; инспектор — Юрий Баскаков.

«Крылья Советов» — «Арсенал»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Эдуард Малый.

«Динамо» — «Спартак»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Алексей Матюнин; ВАР — Кирилл Левников; АВАР-1 — Александр Богданов; АВАР-2 — Адлан Хатуев; инспектор — Александр Гвардис.

7 марта (понедельник)

«Краснодар» — «Урал»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Алексей Воронцов; резервный судья — Владимир Сельдяков; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Николай Иванов.

«Зенит» — «Уфа»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья — Владислав Безбородов; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Гаряфий Жафяров.

«Ростов» — «Сочи»: судья — Игорь Панин, ассистенты судьи — Арам Петросян, Рустам Мухтаров; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Юрий Чеботарев.

«Ахмат» — «Рубин»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Алексей Стипиди; резервный судья — Артур Федоров; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Илья Елеференко; инспектор — Алексей Тюмин.

Источник: https://www.rfs.ru/news/215372
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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П
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Зенит

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Динамо

 5
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Спартак

 10 1 2
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