В «Химках» считают, что РПЛ необходимо открыть дополнительное внутреннее трансферное окно

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» поддержал идею об открытии дополнительного внутреннего трансферного окна в РПЛ.

По данным «СЭ», клубы РПЛ просят открыть трансферное окно для осуществления трансферов игроков внутри страны между РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Такая инициатива обсуждалась на собрании руководителей клубов в среду 2 марта.

«Нам будет необходимо открывать дополнительное трансферное окно. Мы понимаем, что в данной ситуации возможен отток игроков с иностранными паспортами. Особенно на фоне информации о возможности разрыва контракта в одностороннем порядке. Дополнительное окно нужно, чтобы хотя бы молодежку поднять. Использовать игроков из ФНЛ-1 и ФНЛ-2. Такое решение напрашивается само по себе», — сказал Терюшков «СЭ».

«Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 14 очками в 19 матчах.