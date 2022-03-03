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Сегодня, 14:51

В «Химках» считают, что РПЛ необходимо открыть дополнительное внутреннее трансферное окно

Артем Бухаев
Корреспондент

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» поддержал идею об открытии дополнительного внутреннего трансферного окна в РПЛ.

По данным «СЭ», клубы РПЛ просят открыть трансферное окно для осуществления трансферов игроков внутри страны между РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Такая инициатива обсуждалась на собрании руководителей клубов в среду 2 марта.

«Нам будет необходимо открывать дополнительное трансферное окно. Мы понимаем, что в данной ситуации возможен отток игроков с иностранными паспортами. Особенно на фоне информации о возможности разрыва контракта в одностороннем порядке. Дополнительное окно нужно, чтобы хотя бы молодежку поднять. Использовать игроков из ФНЛ-1 и ФНЛ-2. Такое решение напрашивается само по себе», — сказал Терюшков «СЭ».

«Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 14 очками в 19 матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Химки
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 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
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Артем Дзюба

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Сочи

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П
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Динамо

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Спартак

 10 1 2
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