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Сегодня, 15:33

«Динамо» попросило фанатов отказаться от пиротехники на матче со «Спартаком»

Иван Торопцев
Корреспондент

«Динамо» попросило болельщиков команды отказаться от использования пиротехники на матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

«Руководство, тренерский штаб и футболисты «Динамо» выражают вам искреннюю благодарность за поддержку в возобновившемся футбольном сезоне. В преддверии матча с принципиальным соперником — «Спартаком» — мы обращаемся к вам с убедительной просьбой вести себя достойно и не нарушать правила поведения зрителей на стадионе.

«Динамо» осуждает любые проявления расизма и считает, что подобным инцидентам не место в нашей жизни. Подобное поведение не только бьет по имиджу клуба, приводит к большим штрафам, но и может стать причиной уголовного преследования. Также обращаемся к вам с просьбой отказаться от использования пиротехнических и других запрещенных средств, политических лозунгов», — говорится в заявлении бело-голубых.

Также клуб предупредил болельщиков, что за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 6 марта, начало — в 19.00 (мск). Сегодня, 3 марта мэр Москвы Сергей Собянин отменил QR-коды в столице, таким образом «Динамо» вправе допустить 100% зрителей на стадион без предъявления QR-кодов, но в масках или респираторах.

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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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