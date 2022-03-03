«Динамо» попросило фанатов отказаться от пиротехники на матче со «Спартаком»

«Динамо» попросило болельщиков команды отказаться от использования пиротехники на матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

«Руководство, тренерский штаб и футболисты «Динамо» выражают вам искреннюю благодарность за поддержку в возобновившемся футбольном сезоне. В преддверии матча с принципиальным соперником — «Спартаком» — мы обращаемся к вам с убедительной просьбой вести себя достойно и не нарушать правила поведения зрителей на стадионе.



«Динамо» осуждает любые проявления расизма и считает, что подобным инцидентам не место в нашей жизни. Подобное поведение не только бьет по имиджу клуба, приводит к большим штрафам, но и может стать причиной уголовного преследования. Также обращаемся к вам с просьбой отказаться от использования пиротехнических и других запрещенных средств, политических лозунгов», — говорится в заявлении бело-голубых.

Также клуб предупредил болельщиков, что за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 6 марта, начало — в 19.00 (мск). Сегодня, 3 марта мэр Москвы Сергей Собянин отменил QR-коды в столице, таким образом «Динамо» вправе допустить 100% зрителей на стадион без предъявления QR-кодов, но в масках или респираторах.