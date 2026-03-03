Глушаков: «С судейством в РПЛ безобразие. Может, убрать ВАР?»

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал уровень судейства в РПЛ.

«С судейством безобразие. Не понимаю, с чем это связано. Если честно, уже и впрямь думаешь: может, некомпетентные судьи? Есть элементарные моменты, которые и без ВАР раньше решались без ошибок. Может, ВАР, наоборот, психологически давит на судей? Они делают ошибки. Может, убрать ВАР? Глядишь, меньше ошибок будет. Мы больше о судьях разговариваем, чем обо всем футбольном», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

В матчах 19-го тура РПЛ впервые в истории лиги ВАР вмешивался в каждом из восьми матчей. Всего за тур произошло 16 вмешательств.

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