РПЛ объявила об изменении времени начала матча «Ростов» — «Балтика» в 20-м туре

РПЛ сообщила об изменении времени начала матча между «Ростовом» и «Балтикой» в 20-м туре.

Игра пройдет 7 марта. Матч должен был стартовать в 16.30 по московскому времени, а в итоге начнется в 16.45.

«По согласованию с основным вещателем матч 20-го тура «Ростов» — «Балтика» начнется на 15 минут позже: 7 марта в 16:45 мск», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

После 19 туров «Балтика» с 35 очками занимает пятое место в РПЛ. «Ростов» (21 очко) идет 11-м в турнирной таблице.

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